रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, एफआईआर दर्ज

रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, पुलिस ने दर्ज की FIR
Ranveer Singh Threat: रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की कंफर्मेशन हो गई है. इसके बाद पुलिस ने बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
मुंबई क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में मैनेजर को मिले धमकी भरे वॉइस नॉट को वेरिफाई करने के लिए पंजाब और हरियाणा भेजा था. वॉइस नॉट भेजने वाले ने खुद को हेरी बॉक्सर बताया था और 20 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी.
मुंबई पुलिस को जब इस धमकी भरे वॉइस नॉट की जानकारी मिली तो उसे पंजाब और हरियाणा पुलिस को भेजा गया और जब वहां से इस वॉइस नॉट की पुष्टि हुई कि उस वॉइस नॉट में सुनाई दे रही आवाज हेरी बॉक्सर की है उसके बाद FIR दर्ज की गई.
हेरी बॉक्सर के खिलाफ FIR दर्ज
मुंबई साइबर पुलिस ने रणवीर सिंह के मैनेजर विजय सुब्रमण्यम की शिकायत के आधार पर हेरी बॉक्सर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के साथ कर रही है. पुलिस के अनुसार, सुब्रमण्यम को उनके फोन पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+340) से कॉल आए, जो वर्जिन आइलैंड्स से जुड़ा देश का कोड माना जाता है. कॉल करने वाले ने कथित तौर पर पैसे की मांग की और धमकियां दीं. धमकियों के बाद रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए कहीं भी ट्रेवल करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
वॉइस नोट में बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी
बताया गया है कि ‘बॉक्सर’ ने लंबे वॉइस नोट छोड़ते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो “अगली सात पीढ़ियां” इसका अंजाम याद रखेंगी. वॉइस नोट में कहा गया, “रणवीर सिंह, तू कुछ बात बोलकर मुकर गया ना, ठीक है… या तो तू उस बात पर वापस आ जा, नहीं तो मुकरने की सजा क्या होती है वो तुझे बताएंगे। इसलिए तेरे लिए ये वॉइस नोट छोड़ रहे हैं… रोहित शेट्टी और तू लाइन पर आ जाओ… और पूरी बॉलीवुड को भी बोल रहे हैं… आज जो पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है, मैं और मेरे भाई ‘मरीना ग्रैंड’ और सुखदेव की दुकान पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं.”
बिश्नोई गैंग के सदस्यों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज
यह बिश्नोई गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर है, इससे पहले 1 फरवरी को रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर भी गोलीबारी की घटना हुई थी. इस मामले की जांच कर रही एजेंसी (AEC) अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें शूटर दीपक शर्मा भी शामिल है. दीपक शर्मा ने कथित तौर पर शुभम लोनकर गुट के कहने पर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी.
