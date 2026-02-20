रणवीर सिंह धमकी मामले में नया खुलासा, 'धुरंधर' एक्टर को अमेरिकन नंबर से आया था मैसेज
Ranveer Singh Threat Call: धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग ने हाल ही में धमकी भरा वॉइस नॉट भेजा था. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और लगातार नए नए खुलासे कर रही है.
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को हाल ही में बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी और उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. वहीं अब इस मामले में खुलास हुआ है कि रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग ने जहां से धमकी भरा वॉइस नॉट भेजा था वो मैसेज अमेरिकन नंबर से आया था. सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए प्रोटोकाल के माध्यम से अमेरिका की संबंधित एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर रही हैं.
हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को दी थी धमकी
सूत्रों के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि मौजूदा समय में बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी और 10 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच में रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर आए वॉयस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि हुई है. हालांकि इससे जुड़े अन्य साक्ष्यों को क्राइम ब्रांच इकट्ठा करने में जुटी है.
क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर के बयान किए दर्ज
क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार, हैरी बॉक्सर ने यह वॉइस नॉट रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद भेजी थी. रणवीर सिंह को वाइस नोट के जरिए धमकी उनके मैनेजर के मोबाइल नंबर पर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद भेजी थीं. इस धमकी के आने के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज किया है और जांच कर रही है.
किस नेटवर्क का किया गया था इस्तेमाल
इससे पहले खुलासा हुआ था कि रणवीर सिंह को धमकी भेजने में वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था और उस दौरान जांच में उसकी लोकेशन विदेश की मिली थी. जिसके बाद इसे ट्रेस करने में इंटरपोल की मदद ली गई थी.
