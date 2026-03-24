हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिल्ली के जनकपुरी का जिम ट्रेनर, 'धुरंधर 2' में बना रणवीर सिंह की परछाई, जानें कैसे बदली किस्मत

दिल्ली के जनकपुरी का जिम ट्रेनर, 'धुरंधर 2' में बना रणवीर सिंह की परछाई, जानें कैसे बदली किस्मत

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 जबसे रिलीज हुई है, तबसे चर्चा में छाई हुई है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ कलाकारों ने भी दर्शकों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

धुरंधर 2 का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म के हर किरदार की खूब चर्चा हो रही है. फिल्म में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, जिन्होंने स्पोर्टिंग रोल निभाकर भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. धुरंधर 2 में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

दरअसल, फिल्म में रिजवान को हमजा की परछाई के तौर पर दिखाया गया है. इस रोल को मुस्तफा अहमद ने प्ले किया है. लेकिन, यहां तक पहुंचना मुस्तफा के लिए आसान नहीं था. उन्होंने कड़ी मेहनत की है. एक्टर बनने से पहले मुस्तफा पॉपुलर जिम ट्रेनर थे, उन्होंने बड़े-बड़े सेलेब्स को ट्रेनिंग दी है.

बता दें मुस्तफा अहमद अफगान मूल से ताल्लुक रखते हैं. बचपन में उन्हें डिस्लेक्सिया की समस्य़ा थी, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी. वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, ऐसे में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया. हमेशा से ही उनका शरीर काफी फुर्तीला रहा है.

एक महिला की हेल्प कर बदली किस्मत

वो डांस और खेल-कूद में काफी अच्छे थे. मुस्तफा ने 21 साल की उम्र में कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया और वहां के सबसे यंग टीम लीडर बन गए और अच्छी-खासी कमाई करने लगे. लेकिन, उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने जिम में एक महिला की हेल्प की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mustafa Ahmed (@mustafa_thebull_ahmed)

उस महिला ने उन्हें चिट्टी लिखकर बताया कि जिम की वजह से उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं. उसके बाद मुस्तफा को महसूस हुआ कि फिटनेस ही उनका रियल वर्क है. इसके लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दी और उनकी फैमिली ने उनका खूब विरोध किया. मां ने उनसे बात तक करना बंद कर दिया था.

उसके बाद मुस्तफा ने दिल्ली के जनकपुरी के एक जिम में 10,000 रुपये सैलरी पर नौकरी की. वो सुबह 4 बजे उठकर जिम खोला करते थे. अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर वो एशिया के नंबर 1 ट्रेनर बन बैठे. उन्होंने महीने में 400 घंटे काम कि, 14 सेशन रोज देते थे. उनके पहले सेलिब्रिटी क्लाइंट बने ऋतिक रोशन और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

ये भी पढ़ें:-'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'

Published at : 24 Mar 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Mustafa Ahmed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दिल्ली के जनकपुरी का जिम ट्रेनर, 'धुरंधर 2' में बना रणवीर सिंह की परछाई, जानें कैसे बदली किस्मत
दिल्ली के जनकपुरी का जिम ट्रेनर, 'धुरंधर 2' में बना रणवीर सिंह की परछाई, जानें कैसे बदली किस्मत
बॉलीवुड
‘मस्ट वॉच फिल्म’, रजनीकांत ने भी 'धुरंधर 2' की तारीफों के बांधे पुल, आदित्य धर को बताया ‘बॉक्स ऑफिस का बाप’
‘मस्ट वॉच फिल्म’, रजनीकांत ने भी 'धुरंधर 2' की तारीफों के बांधे पुल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5 Worldwide: ‘धुरंधर 2’ का दुनियाभर में भौकाल, 5वें दिन तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘धुरंधर 2’ बनी दुनियाभर में रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 5 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5: पहले मंडे टेस्ट में 'धुरंधर 2' रही अव्वल, तोड़े सलमान खान-सनी देओल के रिकॉर्ड, 5 दिन में 500 करोड़ के हुई पार
पहले मंडे टेस्ट में अव्वल रही 'धुरंधर 2', सलमान खान का तोड़ दिया ये इतना बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
विश्व
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...’
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद ईरान का US को अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...'
क्रिकेट
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
टेलीविजन
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
हेल्थ
Heatwave And Nervous System: आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
Results
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget