Ranveer Singh को किसने मारा चांटा? 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी की Video आग की तरह वायरल

Ranveer Singh स्टारर ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है कि मेकर्स खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. पेड प्रीव्यू मे सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर इतिहास रच दिया है. इसी के साथ रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं.

वहीं बॉक्स ऑफिस पर 'Dhurandhar 2' की जबरदस्त शुरुआत के बाद बीती रात मुंबई में इसकी सक्सेस पार्टी होस्ट की गई थी. इस दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट धुरंधर 2 को मिली जबरदस्त सफलता का जश्न मनाती हुई नजर आई. हालांकि इन सबके बीच 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में रणवीर सिंह को चांटा भी पड़ गया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में रणवीर सिंह को किसने मारा चांटा?

बता दें कि धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी. फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का रोल करने वाली सौम्या टंडन भी पार्टी में काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंची थीं. वहीं सौम्या ने अपने इंस्टा पर पार्टी की इनसाइड वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं. एक वीडियो में सौम्या भरी महफिल में रणवीर सिंह को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल एक्ट्रेस मजाक में रणवीर सिंह संग फिल्म में अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाला सीन रीक्रिट करती हुई नजर आती हैं. गौरतलब है कि धुरंधर का थप्पड़ सीन काफी वायरल हुआ था.वही सौम्या टंडन ने तस्वीरों और वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन मे फिल्म की स्टार कास्ट और पूरी टीम की खूब तारीफ की है.

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धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस बीच धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ कमाए थे. वहीं रिलीज के पहले दिन इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए 102.55 करोड़ कमाए और इसकी पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे कलेक्शन मिलाकर पहले दिन की कुल कमाई 145.55 करोड़ रुपये रही है.

बता दें कि धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा राकेश बेदी, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म दिसंबर 2025 में आई धुरंधर 2 का सीक्वल है.