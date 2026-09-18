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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्रलय' की शूटिंग के बीच लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे रणवीर सिंह, लिया बप्पा का आशीर्वाद

'प्रलय' की शूटिंग के बीच लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे रणवीर सिंह, लिया बप्पा का आशीर्वाद

रणवीर सिंह हाल ही में मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया. एक्टर के इस विजिट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 09:46 AM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह बीती रात मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आशीर्वाद लिया. इस दौरान एक्टर चिकनकारी स्टाइल के व्हाइट कुर्ता-पायजामा में नजर आए.

फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें
बप्पा के दर्शन से पहले रणवीर सिंह ने मंदिर परिसर में मौजूद अपने फैंस का अभिवादन किया. उन्होंने कुछ फैंस से बातचीत भी की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान एक्टर ने फैंस की ओर फ्लाइंग किस देकर भी अपना प्यार जाहिर किया. रणवीर सिंह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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रणवीर सिंह के लिए खास रहा 2026
बता दें कि रणवीर सिंह के लिए साल 2026 बेहद खास रहा है. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल की. फिल्म में 'हमजा' के किरदार में रणवीर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

 
 
 
 
 
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'प्रलय' में नजर आएंगे रणवीर सिंह
अब रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. खास बात यह है कि रणवीर इस फिल्म में न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. 'प्रलय' के जरिए वो अपने बैनर 'मां कसम फिल्म्स' के तहत प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे. ऐसे में इस फिल्म का दर्शन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

दूसरी बार पिता बनने वाले हैं रणवीर सिंह
प्रोफेशनल लाइफ से इतर रणवीर सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. वो जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. रणवीर की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हैं. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की थी और सितंबर 2024 में उन्होंने अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Lalbaugcha Raja Ranveer SIngh
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