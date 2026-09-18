बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह बीती रात मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आशीर्वाद लिया. इस दौरान एक्टर चिकनकारी स्टाइल के व्हाइट कुर्ता-पायजामा में नजर आए.

फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें

बप्पा के दर्शन से पहले रणवीर सिंह ने मंदिर परिसर में मौजूद अपने फैंस का अभिवादन किया. उन्होंने कुछ फैंस से बातचीत भी की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान एक्टर ने फैंस की ओर फ्लाइंग किस देकर भी अपना प्यार जाहिर किया. रणवीर सिंह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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रणवीर सिंह के लिए खास रहा 2026

बता दें कि रणवीर सिंह के लिए साल 2026 बेहद खास रहा है. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल की. फिल्म में 'हमजा' के किरदार में रणवीर के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

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'प्रलय' में नजर आएंगे रणवीर सिंह

अब रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. खास बात यह है कि रणवीर इस फिल्म में न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. 'प्रलय' के जरिए वो अपने बैनर 'मां कसम फिल्म्स' के तहत प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे. ऐसे में इस फिल्म का दर्शन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

दूसरी बार पिता बनने वाले हैं रणवीर सिंह

प्रोफेशनल लाइफ से इतर रणवीर सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. वो जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. रणवीर की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हैं. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की थी और सितंबर 2024 में उन्होंने अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया.

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