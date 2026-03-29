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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरैपर बने 'हमजा' स्टेज पर 'एसपी असलम' संग छाया 'धुरंधर 2' का जादू, रणवीर सिंह और संजय दत्त का वीडियो वायरल

रैपर बने 'हमजा' स्टेज पर 'एसपी असलम' संग छाया 'धुरंधर 2' का जादू, रणवीर सिंह और संजय दत्त का वीडियो वायरल

Ranveer Singh-Sanjay Dutt Video: 'धुरंधर 2' के स्टार रणवीर सिंह और संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोंनो धुरंधर के टाइटल ट्रैक पर झूमते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 07:43 PM (IST)
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रणवीर सिंह और संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. इसी बीच रणवीर सिंह और संजय दत्त का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आए. दोनों ने 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक पर शानदार मूव्स दिखाए.

पार्टी में जमकर झूमे रणवीर और संजय
दरअसल ये वीडियो हाल ही में हुए मोहित कंबोज की बेटी मिश्का कंबोज के 16वें जन्मदिन की पार्टी का है. इस पार्टी के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो में रणवीर सिंह और संजय दत्त स्टेज पर साथ नजर आए, जहां दोनों 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक पर डांस करते हुए खूब एंजॉय कर रहे थे.

रणवीर सिंह गाना गाते हुए नजर आए, वहीं संजय दत्त उनके साथ डांस करते रहे और उन्हें एंजॉय करते हुए चीयर करते नजर आए. स्टेज पर दोनों स्टार्स की मस्ती के दौरान पीछे खड़ी भीड़ भी जोर-जोर से तालियां बजाती और उन्हें चीयर करती सुनाई दी. बता दें, धुरंधर 2 में साथ नजर आने के बाद ये पहली बार है जब दोनों एक्टर्स को एक साथ इस तरह देखा गया.

 
 
 
 
 
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले 10 दिनों में ही करीब 778.77 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि रविवार के आंकड़े आने के बाद इसकी कमाई और बढ़ेगी और फिल्म जल्द ही 800 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.

इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन हैं. फ्रेंचाइज की पहली फिल्म, जो पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी, ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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Published at : 29 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Ranveer SIngh
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