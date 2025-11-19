हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

Ranveer Singh Movies: रणवीर सिंह बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने बॉलीवुड में 15 साल हो चुके हैं. आइए आपको रणवीर की फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर के प्रमोशन में बिजी हैं. मंगलवार को धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसके बाद से वो हर जगह छा गए हैं. रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में लंबा समय हो गया है मगर वो कुछ खास हिट फिल्में नहीं दे पाए हैं. रणवीर ने 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था. 15 साल के करियर में रणवीर अब तक 16 फिल्में कर चुके हैं. जिसमें से मुश्किल से 7 फिल्में ही हिट साबित हुई है. आइए आपको रणवीर सिंह की हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताते हैं.

ऐसा रहा रणवीर की फिल्मों का हाल

रणवीर सिंह पहली फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ नजर आए थे. उनकी पहली फिल्म एवरेज साबित हुई थी. इस फिल्म ने 17.08 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म हिट साबित नहीं हुई थी बस अपना बजट निकालने में कामयाब साबित हो पाई थी. उसके बाद रणवीर की कई फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

ज्यादातर दी हैं एवरेज फिल्में

रणवीर सिंह ने अपने 15 साल के करियर में ज्यादातर एवरेज फिल्में ही दी हैं. उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है. बैंड बाजा बारात (17.08 करोड़), लेडीज वर्सेज रिक्की बहल (32.97 करोड़), दिल धड़कने दो (76.88 करोड़), बेफिक्रे (60.24 करोड़) ये सारी रणवीर की एवरेज फिल्में हैं.


15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

ये रही हिट फिल्मों की लिस्ट

रणवीर ने अपने करियर में 7 ही हिट फिल्में दी हैं. जिसमें पहली हिट फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला (116.33 करोड़), गुंडे (78.60 करोड़), बाजीराव मस्तानी (184.2 करोड़), पद्मावत (302.15 करोड़), सिंबा (240.31 करोड़), गली बॉय ( 140.25 करोड़), रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (153.60) हैं.


15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

ये हैं सबसे बड़ी फ्लॉप

रणवीर की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर लुटेरा (29 करोड़), किल दिल (33.14 करोड़), 83 (109.02 करोड़), जयेशभाई जोरदार (15.59 करोड़), सर्कस (35.65 करोड़) हैं.



15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो ये 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: De De Pyaar De 2 BO Day 5: ‘दे दे प्यार दे 2’ की मंगलवार को बढ़ी कमाई, 'सन ऑफ सरदार 2' को मात देने से है इंचभर दूर, जानें- 5 दिनों का कलेक्शन

Published at : 19 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Tags :
Ranveer Singh Movies Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget