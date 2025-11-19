15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर के प्रमोशन में बिजी हैं. मंगलवार को धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसके बाद से वो हर जगह छा गए हैं. रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में लंबा समय हो गया है मगर वो कुछ खास हिट फिल्में नहीं दे पाए हैं. रणवीर ने 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था. 15 साल के करियर में रणवीर अब तक 16 फिल्में कर चुके हैं. जिसमें से मुश्किल से 7 फिल्में ही हिट साबित हुई है. आइए आपको रणवीर सिंह की हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताते हैं.

ऐसा रहा रणवीर की फिल्मों का हाल

रणवीर सिंह पहली फिल्म में अनुष्का शर्मा के साथ नजर आए थे. उनकी पहली फिल्म एवरेज साबित हुई थी. इस फिल्म ने 17.08 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म हिट साबित नहीं हुई थी बस अपना बजट निकालने में कामयाब साबित हो पाई थी. उसके बाद रणवीर की कई फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

ज्यादातर दी हैं एवरेज फिल्में

रणवीर सिंह ने अपने 15 साल के करियर में ज्यादातर एवरेज फिल्में ही दी हैं. उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है. बैंड बाजा बारात (17.08 करोड़), लेडीज वर्सेज रिक्की बहल (32.97 करोड़), दिल धड़कने दो (76.88 करोड़), बेफिक्रे (60.24 करोड़) ये सारी रणवीर की एवरेज फिल्में हैं.





ये रही हिट फिल्मों की लिस्ट

रणवीर ने अपने करियर में 7 ही हिट फिल्में दी हैं. जिसमें पहली हिट फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला (116.33 करोड़), गुंडे (78.60 करोड़), बाजीराव मस्तानी (184.2 करोड़), पद्मावत (302.15 करोड़), सिंबा (240.31 करोड़), गली बॉय ( 140.25 करोड़), रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (153.60) हैं.





ये हैं सबसे बड़ी फ्लॉप

रणवीर की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर लुटेरा (29 करोड़), किल दिल (33.14 करोड़), 83 (109.02 करोड़), जयेशभाई जोरदार (15.59 करोड़), सर्कस (35.65 करोड़) हैं.









रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो ये 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

