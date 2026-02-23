रणवीर सिंह एक तरफ फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ वो फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 को लेकर भी विवादों में फंसे हुए हैं. दरअसल, एक इवेंट में रणवीर सिंह ने कांतारा 2 के दैव वाले सीन की मिमिक्री की थी. इसके बाद वो काफी विवादों में आ गए थे. उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी. अब रणवीर सिंह ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ FIR रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्जी दी है.

रणवीर सिंह सिर्फ तारीफ कर रहे थे

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रणवीर सिंह के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटक हाई कोर्ट गए. उन्होंने कहा कि रणवीर का किसी की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था. एक्टर सिर्फ ऋषभ शेट्टी की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे. इसी के साथ उनके फिल्म की कहानी कहने के स्टाइल की तारीफ कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि रणवीर ऋषभ शेट्टी की तारीफ कर रहे थे जिसे गलत तरीके से देखा गया. उन्होंने कहा- रणवीर की तारीफ को क्रिमिनल एक्ट के तौर पर देखा गया.

बता दें कि ये घटना 28 नवंबर 2025 की है. जब वो गोवा में हुए 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ऋषभ शेट्टी के काम की तारीफ कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कांतारा 2 के दैव वाले सीन की तारीफ भी की थी.

रणवीर सिंह के काम की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म धुरंधर में देखा गया था. इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया. फिल्म में आदित्य की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. रणवीर की इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स थे.

अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है. दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज होगा. फिल्म का क्लैश यश की टॉक्सिक से होने वाला है.