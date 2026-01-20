रणवीर सिंह की मां ने हाथ में लिखवाया पोती दुआ का नाम, फ्लॉन्ट की मेहंदी
Dua Name Mehndi: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ एक साल से ज्यादा की हो गई है. दुआ घर में सबकी लाडली है. अब दुआ की दादी ने उनपर खास अंदाज में प्यार लुटाया है.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पावर कपल हैं. ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स बन चुके हैं. दीपिका और रणवीर की बेटी दुआ अब एक साल की हो चुकी है. उन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी बेटी का चेहरे फैंस को दिखाया है. दुआ की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. दुआ अपनी फैमिली की लाडली हैं. उस पर हर कोई प्यार बरसाता रहता है. अब दुआ की दादी ने उसपर प्यार बरसाया है.
रणवीर सिंह की मां अंजू भवनानी हाल ही में किसी शादी में शामिल हुई थीं. जहां पर उन्होंने अपनी पोती का नाम मेहंदी से लिखवाया है और इसे फ्लॉन्ट किया है. उनकी हाथ पर लगी मेहंदी का फोटो शेयर किया है.
दुआ का नाम लिखवाया
रणवीर सिंह की मां हाल ही में एक शादी में गई थीं. जहां पर उन्होंने लाइम ग्रीन कलर का आउटफिट पहना था. इस मेहंदी के फंक्शन में उन्होंने अपने हाथ में मेहंदी लगवाई है. उन्होंने मेहंदी से दुआ का नाम लिखा है. दुआ की दादी का ये फोटो खूब वायरल हो रहा है. फैंस इस फोटो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- दुआ की दादी बहुत कूल है. वहीं दूसरे ने लिखा- दुआ की दादी बेस्ट है.
बता दें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सितंबर 2024 में बेटी के पेरेंट्स बने हैं. दुआ का जन्म 8 सितंबर को हुआ है. दुआ के जन्म के बाद दीपिका और रणवीर की जिंदगी पूरी बदल गई है. दीपिका और रणवीर ने बीते साल अक्टूबर में बेटी दुआ का चेहरा रिवील किया है. उन्होंने दुआ के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं. कई लोगों को तो ये एआई फोटोज लगी थीं. दुआ ने अपनी स्माइल से सभी का दिल जीत लिया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह इस समय हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.
