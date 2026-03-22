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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का घोस्ट लुक देख फैंस हुए हैरान, मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया BTS वीडियो, यूजर्स बोले, 'हमें लगा Ai है'

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का घोस्ट लुक देख फैंस हुए हैरान, मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया BTS वीडियो, यूजर्स बोले, 'हमें लगा Ai है'

Ranveer Singh: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. फिल्म से रणवीर के ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया कैसे 'भूत' के किरदार में बदला गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 04:11 PM (IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गई है. फिल्म की कहानी और किरदारों ने लोगों को काफी इंप्रेस किया है. इसी बीच अब फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प बिहाइंड-द-सीन वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रणवीर सिंह को एक डरावने 'भूत' के किरदार में बदला गया.

मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया वीडियो
दरअसल हाल ही में मेकअप आर्टिस्ट प्रीतीशील सिंह ने रणवीर सिंह के इस ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें काफी लोग उन्हें तैयार करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए प्रीतीशील सिंह ने लिखा, 'जब आपका मन थक जाता है, तो भ्रम ऐसे रंग भर देता है जिन्हें आप सच मानना चाहते हैं.'

 
 
 
 
 
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फैंस रह गए हैरान
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस रणवीर सिंह के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हैं. लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे तो लगा था ये VFX है', वहीं दूसरे ने कहा, मुझे लगा ये AI या CGI है.' रणवीर के इस जबरदस्त लुक ने सभी को चौंका दिया है और लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं.

धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का घोस्ट लुक देख फैंस हुए हैरान, मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया BTS वीडियो, यूजर्स बोले, 'हमें लगा Ai है

फिल्म में कब आता है ये सीन?
बता दें, फिल्म में ये घोस्ट लुक एक बेहद अहम और रोमांचक सीन में नजर आता है. ये सीन दो किरदारों हमजा और पिंडा के बीच का है, जो कभी बचपन के अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं. इस सीन की खास बात ये है कि पिंडा नशे की हालत में होता है, जिसकी वजह से वो हकीकत और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पाता.

ऐसे में वो हमजा को एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक डरावनी छाया या भूत के रूप में देखता है. यही घोस्ट लुक है, जो सीन को और ज्यादा काफी प्रभावशाली बना देता है. ये सीन फिल्म में भी काफी डरावना और बांध के रखने वाला नजर आता है. लेकिन इस सीन के बाद जो होता है उसके लिए दर्शक भी तैयार नहीं थे. इसे जानने के लिए तो आपको थिएटर्स में ही जाना होगा.

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Published at : 22 Mar 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge
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