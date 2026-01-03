'धुरंधर' की आंधी में आ रही 'बैंड बाजा बारात' जानें कब री- रिलीज होगी रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म

फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है और अब इसी सफलता के बीच बॉलीवुड से एक और रोमांचक खबर आई है. रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की हिट फिल्म 'बैंड बाजा बारात' को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया जाएगा. ये खबर फैंस के लिए एक खुशखबरी है क्योंकि अब वे बड़े पर्दे पर रणवीर-अनुष्का की जोड़ी का जादू फिर से महसूस कर पाएंगे.

'बैंड बाजा बारात' की री-रिलीज को लेकर पीवीआर सिनेमाज ने इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में बताया गया है कि बॉलीवुड की हिट रोम-कॉम ‘बैंड बाजा बारात’ फिर से थिएटर्स में लौट रही है. फिल्म में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाएगी.

View this post on Instagram A post shared by PVR Cinemas (@pvrcinemas_official)



कब री-रिलीज होगी 'बैंड बाजा बारात'?

'बैंड बाजा बारात' को 16 जनवरी से पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा. फिल्म की दोबारा रिलीज से फैंस खासे उत्साहित हैं. रणवीर-अनुष्का की केमिस्ट्री, म्यूजिक और मजेदार कहानी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा.

जानिए क्या है फिल्म की कहानी

बता दें कि ‘बैंड बाजा बारात’ 2010 में रिलीज हुई थी. ये वही फिल्म है जिससे रणवीर सिंह ने बॉलीवड में डेब्यू किया था. इस फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया था. रणवीर ने इसमें बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया, जो शादी की प्लानिंग का बिजनेस शुरू करता है. वहीं, अनुष्का शर्मा ने श्रुति कक्कड़ की भूमिका निभाई, जो एक महत्वाकांक्षी लड़की है. दोनों ने बिजनेस में प्यार को अलग रखने का वादा किया था लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं. इस वजह से उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मजेदार और दिलचस्प उलझनें पैदा होती हैं

‘धुरंधर’ की सफलता का जश्न

रणवीर सिंह अपनी हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता एंजॉय कर रहे हैं. रणवीर ने अपने किरदार में जान डाल दी है, जिससे दर्शक पूरी फिल्म में झूमते रहे. कहानी में ट्विस्ट और थ्रिल ने भी इसे और रोमांचक बना दिया. इसके अलावा, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स भी दर्शकों को काफी पसंद आए.