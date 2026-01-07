हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऋतिक रोशन- रणबीर कपूर से आगे निकले रणवीर सिंह, 'धुरंधर' की सक्सेस के साथ बना डाला ऐसा रिकॉर्ड

ऋतिक रोशन- रणबीर कपूर से आगे निकले रणवीर सिंह, 'धुरंधर' की सक्सेस के साथ बना डाला ऐसा रिकॉर्ड

Ranveer Singh: 'धुरंधर' की सक्सेस के साथ रणवीर सिंह की किस्मत भी चमक उठी है. उन्होंने अब ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जिसे अजय देवगन और रणबीर कपूर भी नहीं बना पाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

‘धुरंधर’ न सिर्फ रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, बल्कि कुछ उतार-चढ़ाव भरे सालों के बाद उनके करियर को भी फिर से पटरी पर ले आई हैं. इस फिल्म का उनके करियर पर इतना गहरा असर पड़ा है कि उन्हें एक बार फिर से अगला सुपरस्टार माना जा रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर उनकी कमाई ने उन्हें न सिर्फ आज के तमाम अभिनेताओं से आगे कर दिया है बल्कि सीनियर सितारों को भी उन्होंने मात दे दी है. धुरंधर ने रणवीर को बॉक्स ऑफिस पर 4000 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार करने का मौका दिया है, जो ऋतिक रोशन भी अभी तक नहीं कर पाए हैं.

रणवीर सिंह 4000 करोड़ क्लब में हुए शामिल
‘धुरंधर’ रणवीर सिंह की लीड एक्टर के तौर पर  17वीं फिल्म थी और दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वाली उनकी पहली फिल्म भी है. इस फिल्म के साथ उनकी सभी फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4200 करोड़ रुपये (और बढ़ता जा रहा है) तक पहुंच गया है. इसके साथ ही रणवीर तीन खानों, अक्षय कुमार और रणबीर कपूर के बाद बॉक्स ऑफिस पर 4000 करोड़ रुपये कमाने वाले छठे बॉलीवुड स्टार बन गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि रणवीर का 4200 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अजय देवगन और ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज अभिनेताओं से भी ज्यादा है, जिन्होंने 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. 


ऋतिक रोशन- रणबीर कपूर से आगे निकले रणवीर सिंह, 'धुरंधर' की सक्सेस के साथ बना डाला ऐसा रिकॉर्ड

रणवीर की 17 में से 9 फिल्में हुईं 100 करोड़ी
गौरतलब है कि रणवीर अपने टाइम के ज्यादातर अभिनेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा बैंकेबल रहे हैं. उनकी 17 फिल्मों में से नौ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है और 11 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है. इनमें धुरंधर, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में, साथ ही दिल धड़कने दो और लेडीज वर्सेस रिकी बहल जैसी स्लीपर हिट फिल्में शामिल हैं.

 रणबीर और ऋतिक से आगे निकल गए रणवीर
रणवीर और रणबीर की अक्सर एक-दूसरे से तुलना की जाती रही है, और यहां तक ​​कि स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस पर उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर उन्हें एक-दूसरे के कंप्टीटर के रूप में भी देखा गया है. धुरंधर के साथ, कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, रणवीर आगे निकल गए हैं. उनका 4200 करोड़ रुपये का कलेक्शन अब रणबीर के 4000 करोड़ रुपये के आंकड़े से ज्यादा है जो उन्होंने एनिमल की सफलता के साथ हासिल किया था.

हालांकि अब रणबीर के पास दो बड़ी फिल्मों लव एंड वॉर और रामायण  के साथ रणवीर सिंह को फिर से पीछे छोड़ने का अच्छा मौका है.लेकिन रणवीर को भी उम्मीद है कि धुरंधर 2 उन्हें दौड़ में बनाए रखेगी. इन सबके बीच ऋतिक रोशन, जिनकी कुल कमाई 3860 करोड़ रुपये है, अपने दोनों जूनियर कलाकारों से पीछे हैं. 

 

Published at : 07 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ranveer SIngh HRITHIK ROSHAN Dhurandhar
और पढ़ें
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
