रणवीर सिंह के बैन पर इंडस्ट्री में मचा बवाल, 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की एडिटर ने FWICE पर लगाए आरोप

रणवीर सिंह और 'डॉन 3' का विवाद इंडस्ट्री में बहस का कारण बन गई हैं. जहां इस फैसले पर पक्षपात और भेदभाव के आरोप लग रहे है, वहीं अब एक और नया मामला इससे जुड़ गया है. हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर, न्यूटन, हसीन दिलरुबा और कलंक जैसी फिल्मों की एडिटर श्वेता वेंकट ने इस मामले पर नाराजगी जताई हैं. साथ ही FWICE पर आरोप लगाते हुए अपने पुराने केस के बारे में खुलकर बात की हैं.

श्वेता वेंकट ने लगाए आरोप

हाल ही में स्क्रीन से बातचीत में श्वेता वेंकट ने बताया कि साल 2023 में उन्होंने 242 फिल्म के एडिटर्स के साथ मिलकर FWICE से मदद मांगी थी. हालांकि उस वक्त उनकी कोई मदद नहीं की गई. लेकिन जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की, तो तुरंत एक्शन लिया गया और उन्हें बैन कर दिया गया. 242 फिल्म का मामला पेमेंट, बकाया रकम और खराब वर्किंग कंडीशंस से जुड़ी थी. इसके लिए हम सभी ने लेटर भी लिखा और मांग की थी. लेकिन कोई जवाब या समाधान नहीं मिला.

इसके बाद श्वेता ने FWICE पर तंज कसते हुए रणवीर सिंह पर लगे आरोप को क्यूट कहा और लिखा, 'जब फिल्म एडिटर्स मदद मांगने आए थे, तब यह तेजी कहां थी? तीन साल हो गए. शायद हम उतने कूल नहीं थे. मतलब या तो प्रोड्यूसर बनो या फिर एक्टर.'

ये भी पढ़ें: 'पुलिस स्टेशन में भूत' में दिखेगा जानी मास्टर का जादू, 27 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे राम गोपाल वर्मा-मनोज बाजपेयी

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने के बाद फरहान अख्तर ने FWICE से कॉन्टैक्ट किया, जिसके बाद FWICE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन आदेश जारी किया गया है. साथ ही उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया है.

इसके अलावा रणवीर की टीम ने इन सभी मुद्दों पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा कि रणवीर सिंह इंडस्ट्री और फिल्म फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करते हैं. फिल्म को लेकर सामने आई बातों पर वो चुप रहना चाहते है क्योंकि प्रोफेशनल और निजी मामलों को सम्मान और समझदारी के साथ संभालना चाहिए. हालांकि रणवीर अपने काम और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 'राजमहल' में रहते हैं रितेश-जेनेलिया, देखें उस आलीशान घर की तस्वीरें जहां लिखी गई 'राजा शिवाजी' की स्क्रिप्ट