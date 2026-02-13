बैन होने के बाद भी पाकिस्तान में 'धुरंधर' की हाहाकार, महज 16 रुपये में मिल रही पायरेटेड कॉपी

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को दर्शकों ने इतना पसंद किया है कि बैन होने के बाद भी पाकिस्तान में इस फिल्म को लोग खूब देख रहे हैं. आपको बता दें रिलीज से पहले फिल्म को पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया था. लेकिन, अब पाकिस्तान के बजारों में इस फिल्म की पायरेटेड कॉपी मौजूद है.

वो भी बेहद ही सस्ते दामों पर, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. मालूम हो कुछ वक्त पहले ही धुरंधर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. नेटफ्लिक्स के जरिए घर बैठे ही पाकिस्तान के लोग इस फिल्म का लुफ्त उठा सकते थे. लेकिन, अब तो पाकिस्तान के बजारों में धड़ल्ले से इसकी पायरेटेड कॉपी बेची जा रही है.

पाकिस्तान में बिक रही है पायरेटेड कॉपी की डीवीडी

न्यूजीलैंड के एक व्लॉगर कार्ल रॉक ने हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि वो कराचीके रेनबो सेंटर घूमने गए थे. जहां, उन्होंने देखा कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की पायरेटेड कॉफी की डीवीडी सरेआम दुकानों पर मिल रही है.

View this post on Instagram A post shared by Karl Rock (@iamkarlrock)

वीडियो में वो एक दुकान पर जाते हैं. उसके बाद धुरंधर के पोस्टर को कम्प्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं कि ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना. उसके बाद दुकानदार कहता है कि ये नई इंडियन फिल्म है, धुरंधर. व्लॉगर ने जब पायरेटेड कॉपी के प्राइज के बारे में पूछा तो दुकानदार ने उन्हें इसी कीमत 50 पाकिस्तानी रुपये बताई थी, जो इंडिया में लगभग 16 रुपये के करीब है.

उसके बाद व्लॉगर ने कहा कि ये तो बहुत सस्ती है. इस दौरान व्लॉगर कहता है कि मैं रणवीर सिंह के बारे में एक बात बताता हूं. रणवीर सिंह सिंधी हैं. इनके ग्रैंडफादर पाकिस्तान से थे, जो पार्टिशन के दौरान इंडिया चले गए थे. व्लॉगर ने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर की, वो वायरल होने लग गई.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुपमा करेगी नई शुरूआत, गौतम पर भड़केगा प्रेम, प्रेरणा की हरकतों का होगा पर्दाफाश!