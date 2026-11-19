बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की जोड़ी ने फिल्म 'धुरंधर' से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. इसके बाद दोनों इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' लेकर आए और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. दोनों फिल्मों को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की.

2028 में रिलीज होगी फिल्म

अब 'धुरंधर' की ये हिट जोड़ी एक बार फिर साथ आने वाली है. 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद रणवीर सिंह और आदित्य धर ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों एक बड़े बजट की फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं. ये फिल्म साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

2027 में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य धर पिछले कई महीनों से अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुटे हुए हैं. इस फिल्म में लीड रोल के लिए रणवीर सिंह उनकी पहली पसंद बताए जा रहे हैं. खबरों की मानें तो फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू हो सकती है.

हालांकि, अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म की तैयारियां पूरी होने के बाद इसकी कास्ट और प्रोडक्शन से जुड़ी बाकी जानकारी सामने आ सकती है.

चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाने की चर्चा

रणवीर सिंह और आदित्य धर के दोबारा साथ आने की चर्चा काफी समय से हो रही है. पहले सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 3' को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के उदय पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

इस प्रोजेक्ट में अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के शामिल होने की भी चर्चा है. हालांकि, अभी तक फिल्म के नाम, कहानी या स्टारकास्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

'प्रलय' की शूटिंग में व्यस्त हैं रणवीर सिंह

वहीं, रणवीर सिंह के काम की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग में व्यस्त हैं. जय मेहता के निर्देशन में बन रही ये एक पोस्ट-अपोकैलिप्टिक जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. इसमें कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म को बिड़ला स्टूडियोज, ट्रू स्टोरी फिल्म्स और मां कसम फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिलहाल रणवीर इसी प्रोजेक्ट की शूटिंग में जुटे हुए हैं.