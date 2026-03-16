दिल्ली में होगी 'धुरंधर: द रिवेंज' की स्पेशल स्क्रीनिंग! रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड
Dhurandhar The Revenge: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसी बीच रिलीज से बाद फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग दिल्ली में होने वाली है, जो 6 दिन तक चलेगी.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के रिलीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई पहली फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और दुनियाभर से करोड़ो की कमाई कर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. अब इसके सीक्वल से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म को आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है और इसकी कहानी में स्पाई थ्रिल और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है.
फिल्म फेस्टिवल में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग
धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग 100 करोड़ रुपये पार कर चुकी है. यहां तक कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में प्रीसेल 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है. प्रीमियर शो के साथ ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग करीब 60 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. इसके अलावा फिल्मीबीट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली (IFFD) के दौरान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जो 25 से 31 मार्च तक चलने वाली है.
रिलीज से पहले ही दर्शकों में दिखा फिल्म का क्रेज
बता दें, फिल्म के पहले पार्ट ने भारत में कुल 839.75 करोड़ रुपये की कमाई थी और दुनिया भर से करीब 1306.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. रणवीर सिंह एक बार फिर अपने किरदार हमजा यानी जसकीरत सिंह रंगी के रूप में वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा आर. माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही फैंस के बीच चर्चा में हैं, खासकर रणवीर की इंटेंस और हाई-ऑक्टेन एक्शन लुक फिर देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. यह फिल्म अपने एक्शन, स्टार कास्ट और रोमांचक कहानी के कारण सिनेमाघरों में दर्शकों को जरूर बांधे रखेगी और रिलीज से पहले ही इसका क्रेज सभी जगह देखने को मिल रहा है.
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Source: IOCL