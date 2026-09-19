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ऑस्कर के लिए क्यों नहीं चुनी गई रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ? असल वजह का हुआ खुलासा

मराठी फिल्म 'गोंधल' को साल 2027 के लिए भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर चुना गया है. इसने इस रेस में रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर को मात दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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मराठी फिल्म 'गोंधल' को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर घोषित किया गया है. इसी के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि इस फिल्म ने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री की रेस में पीछे छोड़ दिया है. इन सबके बीच अब, 'फिल्म फेडरेशन ऑफ़ इंडिया' की जूरी के मेंबर विवेक वासवानी ने 'धुरंधर' को न चुने जाने की वजह का खुलासा किया है.

'धुरंधर' भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री क्यों नहीं बनी?
बता दें कि एनडीटीवी संग बातचीत के दौरान विवेक वासवानी से पूछा गया था कि जब जूरी को भारत से एक फिल्म चुनकर अंतिम फैसला लेना था, तो 'धुरंधर' किस पायदान पर थी. इसके जवाब में विवेक वासवानी ने कहा, "कुछ लोगों को यह पसंद आई, लेकिन हमें नहीं लगा कि यह ऑस्कर के लायक फ़िल्म थी." विवेक ने आगे बताया कि 'धुरंधर' फिल्म भारतीय संस्कृति को उस तरह से नहीं दिखाती थी, जैसा जूरी भारत की ऑफिशियल एंट्री चुनते समय चाहती थी. जब उनसे पूछा गया कि जूरी के 14 सदस्यों में से कितने लोगों ने फ़िल्म के फेवर में वोट दिया, तो विवेक ने जवाब दिया, "चार ने वोट किए थे."

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'गोंधल' ने 33 फिल्मों को दी मात
रिपोर्ट के मुताबिक, 'गोंधल' 33 फिल्मों में से चुनकर सामने आई. इन 33 फिल्मों में 14 हिंदी, चार मराठी, चार तेलुगु, तीन गुजराती, तीन तमिल, एक मलयालम, एक नेपाली और नागालैंड की एक फिल्म शामिल थी. जूरी ने जिन तीन फिल्मों को फाइनल के लिए चुना, वे थीं  'गोंधल', 'अंग' और 'मैं वापस आऊंगा.' इनमें से मराठी फिल्म 'गोंधल' को 2027 के ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया.

'गोंधल' के बारे में
संतोष दवखर की लिखी और निर्देशित फिल्म 'गोंधल' एक थ्रिलर है. इसकी कहानी महाराष्ट्र की पारंपरिक आधी रात की रस्म और लोक-प्रदर्शन शैली पर आधारित है, जिससे इसे अपना नाम मिला है. फिल्म में इंडियन कल्चर को जिस तरह से दिखाया गया है उसने जूरी का ध्यान खींचा है.  इस फिल्म ने इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट में भी अपनी पहचान बनाई है. दवखर ने 2025 में 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में 'बेस्ट डायरेक्टर' का सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड जीता. 

इस फिल्म में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, निषाद भोईर और अनुज प्रभु ने काम किया है. इसका म्यूजिक फेमस म्यूजिशियन इलैयाराजा ने तैयार किया है.

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'धुरंधर' के बारे में 
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी पहली फिल्म 'धुरंधर' दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और इसके बाद मार्च 2026 में 'धुरंधर द रिवेंज' आई. ये दोनों फिल्में बॉक्स-ऑफिस पर बहुत सफल रहीं और इस फ्रैंचाइजी ने दुनिया भर में लगभग 3,000 करोड़ की कमाई की है. 

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Published at : 19 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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Dhurandhar Gondhal Oscar 2027
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