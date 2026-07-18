बेटी की प्राइवेसी पर रानी मुखर्जी ने दिखाई सख्ती, एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को लगाई क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी बेटी अदिरा को हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखती हैं. लेकिन, इस बार एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ, जिससे वे पैपराजी पर नाराज हो गईं. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि रानी को बीच में ही फोटोग्राफर्स को रोकना पड़ा.

रानी को आया गुस्सा

वे अपनी बच्ची अदिरा को मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं, लेकिन शुक्रवार को जब पैप्स ने चुपके से बच्ची की तस्वीर खींच ली, तो एक्ट्रेस उन पर काफी नाराज नजर आईं.

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एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

रानी मुखर्जी मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी बेटी को रिसीव करने गई थी. रानी को मुंबई एयरपोर्ट पर एक एलिगेंट स्लीवलेस ब्लैक आउटफिट पहने देखा गया, जिसके साथ उन्होंने बड़े ब्लैक सनग्लासेस पहने थे और उनके हाथों में एक ब्लू डेनिम जैकेट थी.

बेटी की फोटो लेने पर रोका

शुरुआत में, एक्ट्रेस पैप्स को मुस्कराते हुए पोज दे रही थी. हालांकि, थोड़ी देर बाद एक्ट्रेस को अंदाजा हुआ कि फोटोग्राफर्स ने चुपके से कार के अंदर बैठी अदिरा की फोटो खींच ली है. एक्ट्रेस रानी मुखर्जी तुरंत फोटोग्राफर की ओर वापस चली गईं और कैमरा चेक करने लगीं ताकि ये पक्का हो सके कि उनकी बच्ची की तस्वीर ली गई है या नहीं.

रानी ने हाथ से इशारा करते हुए फोटोग्राफरों से तस्वीरें लेना बंद करने और उनकी बेटी की प्राइवेसी का रीस्पेक्ट करने को भी कहा.

2014 में हुई थी शादी

रानी मुखर्जी ने अप्रैल 2014 में इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से शादी की थी. कपल ने 9 दिसंबर, 2015 को अपनी बेटी का स्वागत किया था. रानी मुखर्जी और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा अपनी बेटी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं.

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बेटी को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं

रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया की वे अपनी बेटी को लाइम्लाइट की दुनिया से दूर रखना चाहती है रानी का मनाना है कि छोटी उम्र में हर समय कैमरों के सामने रहना बच्चों के लिए सही नहीं होता.

रानी और आदित्य चाहते हैं कि उनकी बेटी को पहचान सिर्फ इस वजह से न मिले कि वे स्टार किड है. वे चाहते हैं कि आगे चलकर अदिरा अपनी मेहनत और अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाए.