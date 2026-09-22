रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन हो गया. 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. रानी मुखर्जी के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे. फिल्ममेकर करण जौहर कृष्णा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे.

इसके अलावा शाहरुख खान पत्नी गौरी खान के साथ नजर आए. वो टाइट सिक्योरिटी में दिखे. शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी भी साथ दिखीं. अनिल कपूर भी कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे. वहीं आलिया भट्ट भी श्मशान घाट पहुंचीं.

रानी मुखर्जी के कजिन अयान मुखर्जी भी कृष्णा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसके अलावा अपूर्व मेहता को भी देखा गया.

परिवार ने जारी किया था स्टेटमेंट

रानी मुखर्जी के परिवार ने कृष्णा मुखर्जी के निधन की जानकारी दी थी. उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा- भारी दिल से शेयर कर रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में दोपहर में उनका निधन हो गया. फैमिली आपके प्यार, प्रार्थना, सपोर्ट और रिस्पेक्ट की आभारी है और इस दुख के समय में प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करती है.

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बता दें कि कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर थीं. उन्होंने 1982 में आई फिल्म 'तीसरी आंख' में Idd Ke Din Gale Mil Le Raja में गाना गाया था. उनकी शादी फिल्ममेकर राम मुखर्जी संग हुई. राम मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियोज के फाउंडर्स में से एक थे. राम को 'हम हिंदुस्तानी', 'लीडर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

कृष्णा मुखर्जी ने ही रानी को फिल्मों में एक्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया था. हालांकि, जब रानी ने 1996 में आई डेब्यू फिल्म 'राजा की आएगी बारात' के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था तो उन्हें रानी की एक्टिंग स्किल्स पर पूरी तरह विश्वास नहीं था. रानी ने एएनआई से बातचीत में इस बारे में बात की थी.

उन्होंने बताया था, 'मेरा स्क्रीन टेस्ट मेरी मां को इतना खराब लगा था कि उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा था कि मेरी बेटी को कास्ट करके आप फिल्म खराब कर रहे हो. आपको नुकसान होगा. इससे अच्छा होगा कि आप उन्हें कास्ट न करें.' हालांकि, रानी मुखर्जी ने धीरे-धीरे अपनी एक्टिंग और स्किल्स से फैंस के दिलों पर राज किया. उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दीं. वो गुलाम, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में दिखीं. रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला.

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