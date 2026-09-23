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आमिर से शिल्पा तक, तमाम सितारों ने दी रानी मुखर्जी की मां को श्रद्धांजली, सामने आई तस्वीरें

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का कल 22 सितंबर को निधन हो गया. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. वहीं आमिर खान और शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस के घर पहुंचे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 22 सितंबर को 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के  कई सितारे शामिल हुए. शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट तक रानी मुखर्जी की मां को श्रद्धांजली देने पहुंचे थे. वहीं बीती रात कई अन्य सेलेब्स भी रानी मुखर्जी के घर  पहुंचे, जिसके फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं.

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी की मां को दी श्रद्धांजली
एक्ट्रेस आलिया भट्ट रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गाड़ी से उतरते हुए नजर आईं. 

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अनिल कपूर भी रानी मुखर्जी का दुख बांटने पहुंचे
एक्टर अनिल कपूर रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी को श्रद्धांजली देने पहुंचे थे. इस दौरान वो बेहद दुखी नजर आए.

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करण जौहर ने भी रानी मुखर्जी की मां को दी श्रद्धांजली
फिल्ममेकर करण जौहर भी अपनी करीबी दोस्त रानी मुखर्जी की मां के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे.

 
 
 
 
 
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शाहरुख खान
शाहरुख खान और रानी मुखर्जी काफी अच्छे दोस्त हैं. वहीं शाहरुख भी अपनी पत्नी गौरी खान संग उनके इस दुख शामिल हुए. सामने आए वीडियो में उन्हें कार से जाते हुए देखा गया.

 
 
 
 
 
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आमिर खान पत्नी गौरी संग रानी के घर पहुंचे
एक्टर आमिर खान रानी मुखर्जी के घर पहुंचे थे. इस दौरान उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट भी उनके साथ नजर आईं.

शिल्पा शेट्टी ने भी रानी को दी सांतवना
शिल्पा शेट्टी भी बीती शाम रानी मुखर्जी के घर पहुंची थी. वायरल वीडियो में वो कार में बैठी नजर आईं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Rani Mukerji
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