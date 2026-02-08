रानी मुखर्जी अपनी फिल्म 'मर्दानी 3' में शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार के लिए दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें बटोर रही हैं. ये कॉप ड्रामा फिल्म पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई थी और दूसरे हफ्ते में भी ये फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है. वहीं एक्टर विशाल जेठवा, जिन्होंने 'मर्दानी 2' में खलनायक की भूमिका निभाई थी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

विशाल जेठवा ने शेयर की तस्वीरें

विशाल जेठवा ने अपने इंस्टाग्राम पर रानी के साथ एक खास री-यूनियन की तस्वीर शेयर की, जब रानी ने 'मर्दानी 3' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. इस स्क्रीनिंग में कई सितारे शामिल हुए, जिनमें अहान पांडे, अनीत पड्डा, रेखा और हुमा कुरैशी भी थे. विशाल जेठवा ने अपनी पोस्ट में तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'कल रात मर्दानी 3 देखी, और रानी मैम एक बार फिर साबित करती हैं कि वो बॉलीवुड की क्वीन क्यों हैं. मर्दानी 3 की पूरी टीम को बधाई.' पहली तस्वीर में वो रानी के साथ नजर आए, जहां रानी ने उन्हें गले लगाया.