हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOMG 3 में हुई रानी मुखर्जी की एंट्री, पहली बार अक्षय कुमार संग बनेगी जोड़ी, जानिए कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

OMG 3 में हुई रानी मुखर्जी की एंट्री, पहली बार अक्षय कुमार संग बनेगी जोड़ी, जानिए कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

Oh My God 3: रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार पहली बार ओह माय गॉड 3 में साथ नजर आ सकते हैं. फिल्म प्री-प्रोडक्शन में है. अमित राय इसके डायरेक्टर हैं और इसकी कहानी सामाजिक मुद्दों पर आधारित होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 07:16 AM (IST)
बॉलीवुड से फिर एक बड़ी खबर आ रही है कि रानी मुखर्जी फिल्म ओह माय गॉड (OMG) फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकती हैं. अगर यह कास्टिंग फाइनल होती है तो यह पहली बार होगा जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे.

फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और मेकर्स इसकी शूटिंग इस साल के  मध्य में शुरू करने की योजना बना रहे हैं. फिल्म के तीसरे पार्ट का निर्देशन अमित राय कर रहे हैं. जिन्होंने इससे पहले फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट को डायरेक्ट किया था.

इस साल की है सबसे बड़ी कास्टिंग
पिंकविला की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि, यह हाल के समय की सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक मानी जा रही है. ओह माय गॉड अक्षय कुमार की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक है. अब फिल्म में रानी के जुड़ने से फिल्म का स्केल और बड़ा हो गया है. उनकी मौजूदगी कहानी को नया और मजबूत रूप देगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rani Mukerji 🔵 (@_ranimukerji)

 

कैसी होगी फिल्म की कहानी
OMG सीरीज हमेशा सामाजिक मुद्दों को एंटरटेनमेंट के साथ पेश करने के लिए जानी जाती है. इस बार मेकर्स इसे और बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. सूत्र के मुताबिक, अमित राय ने इस बार कहानी को आज के समय से जुड़े और अधिक असरदार तरीके से लिखा है. अक्षय कुमार भी मानते हैं कि तीसरा पार्ट हर मामले में बड़ा और प्रभावशाली होना चाहिए.

रानी मुखर्जी के जुड़ने से कहानी में और गहराई, भावनात्मकता और परफॉर्मेंस का तड़का आ जाएगा. फिल्म में कहानी, कॉमेडी और सामाजिक संदेश का बैलेंस रखा जाएगा ताकि दर्शक एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी भावनाओं को भी महसूस कर सकें.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

 

फ्रेंचाइजी का सफर
ओह माय गॉड फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2012 में हुई थी. इसमें अक्षय कुमार और परेश रावल थे. इसका दूसरा पार्ट 2023 में आया और इसमें पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार और यामी गौतम थे. अब तीसरे पार्ट में रानी मुखर्जी का जुड़ना इसे और स्पेशल और हाई-एंट्री प्रोजेक्ट बना रहा है. फैन्स की नजरें अब इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा और शूटिंग पर टिकी हुई हैं.

Published at : 03 Jan 2026 07:16 AM (IST)
Akshay Kumar Rani Mukerji OMG 3
