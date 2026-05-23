रणदीप हुड्डा ने क्यों 'ठुकराया था छावा' में 'औरंगजेब' का रोल? एक्टर ने बताई हैरान करने वाली वजह

विक्की कौशल की फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया था. वहीं इस फिल्म नें विक्की के अलावा अक्षय खन्ना की ओरंगजेब की भूमिका की काफी तारीफ हुई थी और इस किरदार ने अक्षय को बॉलीवुड में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता रणदीप हुड्डा को ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक ड्रामा 'छावा' में अक्षय खन्ना वाला रोल ऑफर किया गया था. हालांकि एक्टर ने इसे ठुकरा दिया था. वहीं रणदीप ने अब इसकी वजह का खुलासा किया है.

रणदीप हुड्डा ने क्यों छावा में ठुकराया था औरंगजेब का रोल?

जूम को दिए इंटरव्यू के दौरान रणदीप हुड्डा ने खिलासा किया कि उन्हें छावा में मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने के लिए कॉन्टेक्ट किया गया था. इस फिल्म में विक्की कौशल ने मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी महाराज का किरदार निभाया था. रोल ठुकराने की वजह का खुलासा करते हुए रणदीप ने कहा कि उस समय की अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के कारण उन्होंने भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था. अभिनेता ने कहा कि फिल्म निर्माता लक्ष्मण उटेकर ने उनसे स्वातंत्र्य वीर सावरकर की शूटिंग पूरी करने और पोस्ट-प्रोडक्शन में जाने के तुरंत बाद कॉन्टेक्ट किया था.

रणदीप ने बताया कि सावरकर की फिल्म के लिए उन्होंने अपने रूप में काफी बदलाव किया था और उस समय वे कानूनी तनाव से भी जूझ रहे थे. उन्होंने कहा, “मैं आईपी कोर्ट केस के एक मामले से गुजर रहा था और पूरी कहानी में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज्यादा था, जिसे मैं नहीं उठाना चाहता था. इसलिए जब यह फिल्म [ईथा] मेरे हाथ लगी, तो मुझे यह पसंद आई.”

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छावा है बॉलीवुड की बेहद सक्सेसफुल फिल्म

अभिनेता ने यह भी बताया कि उस समय वे बेहद दुबले-पतले थे और अपनी पिछली भूमिका के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था, जिससे उनके लिए तुरंत एक और चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक किरदार निभाना मुश्किल हो गया था. बता दें कि 'छावा' हाल के सालों में हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बन गई. फिल्म में संभाजी महाराज के किरजार और इसकी शानदार कहानी ने देशभर के दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया औरंगजेब का किरदार फिल्म के सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक रहा.

पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं रणदीप हुड्डा

फिल्मों दूर, रणदीप इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफी हैप्पी फेज एंजॉय कर रहे हैं. दरअसल इसी साल की शुरुआत में, उन्होंने और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने 10 मार्च को अपनी बेटी का वेलकम किया था. यह तारीख रणदीप के पिता रणबीर हुडा का जन्मदिन भी था। एक महीने बाद, दंपति ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी बेटी के नाम को रिवील किया था. बता दें कि रणदीप की लाड़का का नाम न्योमिका हुडा है.

रणदीप हुड्डा वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणदीप हाल ही में इंस्पेक्टर अविनाश 2 में नजर आए थे. नीरज पाठक द्वारा निर्देशित, इस नए सीजन का प्रीमियर 15 मई को जियोहॉटस्टार पर हुआ है.

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