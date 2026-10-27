'जितना लोग समझते हैं, उससे कहीं बेहतर एक्टर हैं', जॉन सीना की फैन हुए रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ रहे हैं. वो हाल ही में फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' में नजर आए, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म 'एक्सट्रैक्शन' के डायरेक्टर सैम हारग्रेव के साथ दोबारा काम किया. इस फिल्म के जरिए रणदीप पहली बार रेसलर से एक्टर बने जॉन सीना के साथ काम किया.

अब एक्टर ने जॉन सीना की खूब तारीफ की और उनकी एक्टिंग को भी सराहा.

रणदीप हुड्डा ने की जॉन सीना की तारीफ

जॉन सीना की तारीफ करते हुए रणदीप ने कहा, 'सोशल मीडिया पर उनका अंदाज थोड़ा अलग और मजेदार है, लेकिन काम करते समय वो पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देते हैं. वो लोगों की सोच से कहीं बेहतर एक्टर हैं. एक सीन में उनके साथ काम करते हुए मुझे खुद इसका अनुभव हुआ.'

रणदीप हुड्डा ने शूटिंग के दौरान जॉन सीना के भारत में मौजूद फैंस को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'जॉन भारत से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि यहां उनके कितने चाहने वाले हैं. WWE की वजह से भारतीय फैंस उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. शूटिंग के दौरान वो अपनी एक फाइट के लिए गए थे. ये जानना मेरे लिए काफी खास एक्सपीरियंस था. भारत में 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग उनके फैन हैं.'

बता दें, फिल्म 'मैचबॉक्स' के जरिए रणदीप हुड्डा ने 2020 में आई फिल्म 'एक्सट्रैक्शन' के डायरेक्टर सैम हारग्रेव के साथ दोबारा काम किया. रणदीप इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे.

उन्होंने कहा, ''एक्सट्रैक्शन' के बाद सैम के साथ दोबारा काम करना बहुत अच्छा रहा. उन्होंने मुझे जिस तरह का एक्शन और दमदार किरदार दिया था, वो शानदार था और मुझे उसे निभाने में बहुत मजा आया. 'एक्सट्रैक्शन' की पूरी टीम के कई लोग 'मैचबॉक्स' में भी थे, इसलिए लंबे समय बाद सभी से मिलना किसी रीयूनियन जैसा था.'

रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म

वहीं अब रणदीप हुड्ड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगे, जो 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.