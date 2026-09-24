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रणदीप हुड्डा ने पहला नेशनल अवॉर्ड बेटी न्योमिका और परिवार को किया डेडिकेट, बताया खास पल

रणदीप ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड बेटी न्योमिका, परिवार और फिल्म की टीम को समर्पित किया.अभिनेता ने इसे अपने 25 साल के सफर का भावुक और खास पल बताया और दर्शकों के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 12:00 PM (IST)
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अभिनेता रणदीप हुड्डा के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतना सिर्फ उनके करियर की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक बेहद खास और भावुक पल भी था. इस खास मौके को और यादगार बनाते हुए रणदीप ने अपना नेशनल अवॉर्ड अपनी बेटी न्योमिका, अपने परिवार और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को समर्पित किया.

रणदीप ने खास पल और 25 साल के सफर को किया याद

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रणदीप हुड्डा ने अपने भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में उस पल को याद किया, जब वह नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए स्टेज पर जाने का इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि जब कोई इंसान अपने काम में पूरी तरह डूबा होता है, तो उसका ध्यान हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर रहता है. उस समय वह मिलने वाले पुरस्कार या सम्मान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. उनके लिए यह अवॉर्ड एक ऐसा खास पल था, जिसने उन्हें रुककर अपनी अब तक की पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखने का मौका दिया.

रणदीप ने यह उपलब्धि उन सभी लोगों को समर्पित की, जिन्होंने फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए लगातार मेहनत की. उन्होंने उन दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके 25 साल के सफर में उनके काम को प्यार और समर्थन दिया. भारत के राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त करना इस पूरे पल को उनके लिए और भी खास और गर्व से भरा बनाने वाला था.

 
 
 
 
 
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बेटी न्योमिका के नाम किया अवॉर्ड

रणदीप ने लिखा, 'मैं वहां सिर्फ रणदीप हुड्डा के तौर पर नहीं, बल्कि न्योमिका के पिता के तौर पर भी मौजूद था.' उनकी यह बात बताती है कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक पिता के तौर पर भी बेहद भावुक पल था.

रणदीप ने यह भी बताया कि नेशनल अवॉर्ड ने उन्हें आगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने इस सम्मान को अपने कई सालों के समर्पण और मेहनत के बाद मिली एक बड़ी हौसला-अफजाई के तौर पर देखा. उनका यह पोस्ट उनके प्रोफेशनल सफर के साथ-साथ एक पिता के रूप में उनकी ज़िंदगी के नए अध्याय को भी खूबसूरती से दिखाता है.

न्योमिका की मौजूदगी ने भी रणदीप के इस खास दौर को एक नई भावनात्मक गहराई दी है. अपनी बेटी के साथ इस उपलब्धि को शेयर करने और यह सम्मान उसे समर्पित करने के रणदीप के फैसले ने लोगों का दिल जीत लिया. कई लोगों ने उनके पोस्ट में दिख रहे पिता-बेटी के प्यार और भावनाओं की सराहना की.

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Published at : 24 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda
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