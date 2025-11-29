हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी की सेकेंड एनिवर्सरी पर रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन संग फैंस को दी गुड न्यूज, जंगल में बोनफायर एंजॉय करते हुए अनाउंस की प्रेगनेंसी

शादी की सेकेंड एनिवर्सरी पर रणदीप हुड्डा ने पत्नी लिन संग फैंस को दी गुड न्यूज, जंगल में बोनफायर एंजॉय करते हुए अनाउंस की प्रेगनेंसी

Randeep-Lin Announced Pregnancy: रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर फैंस को गुड न्यूज दी है. दरअसल कपल ने प्रेग्नेंसी अनाउंस कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

‘जाट’ एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है. दरअस ये जोड़ी पेरेंट्स बनने वाल है. कपल ने एक अलग अंदाज में इंस्टाग्राम पर अपनी प्यारी तस्वीर शेयर कर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है. दिलचस्प बात ये है कि कपल ने 29 नवंबर यानी आज अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर फैंस को ये गुड न्यूज शेयर की है. वहीं अब फैंस और तमाम सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं.

रणदीप-लिन ने खास अंदाज में की प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट
बता दें कि शनिवार को, रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपने इंस्टाग्राम पर लिन की प्रेग्नेंसी की खुशी भरी पोस्ट की. उन्होंने जंगल में कैम्प फायर के पास बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "दो साल का प्यार, रोमांच, और अब... एक छोटा सा वाइल्ड आने वाला है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda)

फैंस और सेलेब्स दे रहे बधाई
पोस्ट शेयर करते ही फैन्स और सेलिब्रिटीज़ ने इस जोड़े को बधाई देना शुरू कर दिया है.  फैसल मलिक ने कमेंट किया, "मुबारक हो." कई नेटिज़न्स ने अपनी खुशी ज़ाहिर की और इस जोड़े को उनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं भी दीं.

साल 2023 में हुई थी रणदीप और लिन की शादी
बता दें कि रणदीप और लिन, ने साल 2023 में एक इंटीमेट कल्चरल मणिपुरी फंक्शन में शादी की थी. तब से ये जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. वहीं रणदीप और लिन भी हमेशा कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की लव स्टोरी
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में हुई थी और आखिरकार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ रहने लगे और 2022 में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया।.उन्होंने 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर के इम्फाल में एक पारंपरिक मैतेई समारोह में शादी की थी. 

इसके बाद, इस जोड़े ने मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था, जिसमें इम्तियाज़ अली, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, चंकी पांडे, जावेद जाफ़री, जीतेंद्र समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई थीं.

रणदीप हुड्डा वर्क फ्रंट
रणदीप हुड्डा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार सनी देओल स्टारर फिल्म 'जाट' में देखा गया छा. अब वह सैम हार्ग्रेव द्वारा निर्देशित और जॉन सीना स्टारर अपकमिंग एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'मैचबॉक्स' में नज़र आएंगे. 

 

 

और पढ़ें
Published at : 29 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Lin Laishram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
अचानक से क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल, ये किस बीमारी का संकेत?
अचानक से क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल, ये किस बीमारी का संकेत?
यूटिलिटी
बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, इन दो दिन सुबह 4 बजे से ही दौड़ने लगेगी मेट्रो; देख लें शेड्यूल
बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, इन दो दिन सुबह 4 बजे से ही दौड़ने लगेगी मेट्रो; देख लें शेड्यूल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget