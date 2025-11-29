‘जाट’ एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है. दरअस ये जोड़ी पेरेंट्स बनने वाल है. कपल ने एक अलग अंदाज में इंस्टाग्राम पर अपनी प्यारी तस्वीर शेयर कर प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है. दिलचस्प बात ये है कि कपल ने 29 नवंबर यानी आज अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर फैंस को ये गुड न्यूज शेयर की है. वहीं अब फैंस और तमाम सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं.

रणदीप-लिन ने खास अंदाज में की प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट

बता दें कि शनिवार को, रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपने इंस्टाग्राम पर लिन की प्रेग्नेंसी की खुशी भरी पोस्ट की. उन्होंने जंगल में कैम्प फायर के पास बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "दो साल का प्यार, रोमांच, और अब... एक छोटा सा वाइल्ड आने वाला है."

View this post on Instagram A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda)

फैंस और सेलेब्स दे रहे बधाई

पोस्ट शेयर करते ही फैन्स और सेलिब्रिटीज़ ने इस जोड़े को बधाई देना शुरू कर दिया है. फैसल मलिक ने कमेंट किया, "मुबारक हो." कई नेटिज़न्स ने अपनी खुशी ज़ाहिर की और इस जोड़े को उनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं भी दीं.

साल 2023 में हुई थी रणदीप और लिन की शादी

बता दें कि रणदीप और लिन, ने साल 2023 में एक इंटीमेट कल्चरल मणिपुरी फंक्शन में शादी की थी. तब से ये जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. वहीं रणदीप और लिन भी हमेशा कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की लव स्टोरी

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में हुई थी और आखिरकार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ रहने लगे और 2022 में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया।.उन्होंने 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर के इम्फाल में एक पारंपरिक मैतेई समारोह में शादी की थी.

इसके बाद, इस जोड़े ने मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था, जिसमें इम्तियाज़ अली, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, चंकी पांडे, जावेद जाफ़री, जीतेंद्र समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई थीं.

रणदीप हुड्डा वर्क फ्रंट

रणदीप हुड्डा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार सनी देओल स्टारर फिल्म 'जाट' में देखा गया छा. अब वह सैम हार्ग्रेव द्वारा निर्देशित और जॉन सीना स्टारर अपकमिंग एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'मैचबॉक्स' में नज़र आएंगे.