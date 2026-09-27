गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुकुट, भारी गहने और तीखी नजरें, 'रामायण' में रावण बने यश का नया पोस्टर रिलीज

मुकुट, भारी गहने और तीखी नजरें, 'रामायण' में रावण बने यश का नया पोस्टर रिलीज

राॉकिंग स्टार यश अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में रावण का दमदार रोल प्ले करते नजर आएंगे. इसी बीच मेकर्स ने हाल ही में उनका नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें वो छा गए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' साल की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म को लेकर हर नए खुलासे के साथ दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. इसी बीच मेकर्स ने रॉकिंग स्टार यश का रावण के रूप में पहला ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें उनके दमदार अवतार की झलक देखने को मिल रही है.

ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यश का रावण अवतार फिल्म के सबसे पॉपुलर पहलुओं में से एक बना हुआ है. यश को रावण के रोल में देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 1 बजे तक 81 करोड़ पार कलेक्शन
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 1 बजे तक 81 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
वेडिंग रूमर्स के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ओरी, पैपराजी से बनाई दूरी, वीडियो वायरल
वेडिंग रूमर्स के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ओरी, पैपराजी से बनाई दूरी, वीडियो वायरल

रावण बन छाए रॉकिंग स्टार यश
नए पोस्टर में यश काफी दमदार लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कीमती रत्नों से जड़ा सुनहरा मुकुट, भारी हार और सोने के भारी कंगन पहने हुए हैं. अपनी तीखी नजरों और शानदार अंदाज से यश पूरे पोस्टर में छाए हुए हैं.

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'तीनों लोकों का शासक, रावण.' पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया यूजर्स यश की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana)

वहीं इससे पहले मेकर्स ने 'रामायण' से एक और पोस्टर शेयर किया था, जिसमें, रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana)

'रामायण' की कास्ट
बता दें, फिल्म में सनी देओल हनुमान, अरुण गोविल दशरथ, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, काजल अग्रवाल मंदोदरी और लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?
फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा. फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
:Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 1 बजे तक 81 करोड़ पार कलेक्शन
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 1 बजे तक 81 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
वेडिंग रूमर्स के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ओरी, पैपराजी से बनाई दूरी, वीडियो वायरल
वेडिंग रूमर्स के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ओरी, पैपराजी से बनाई दूरी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर न्यू रेड हेयर लुक में दिखीं ऐश्वर्या राय, स्टाइलिश अंदाज में छाईं, वीडियो वायरल
एयरपोर्ट पर न्यू रेड हेयर लुक में दिखीं ऐश्वर्या राय, स्टाइलिश अंदाज में छाईं
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
विश्व
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रैवल
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
ऑटो
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget