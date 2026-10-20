शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स दुर्गा पूजा पंडालों में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे थे. बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर को भी एक दुर्गा पूजा पंडाल में देखा गया था. इस दौरान वो रेड कलर के कुर्ता में काफी हैंडमस नजर आए. अब उनके इस कुर्ते की कीमत चर्चा में बनी हुई है.

80 हजार के कुर्ते में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर हाल ही में 'नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजा' पंडाल में पहुंचे थे. हर साल यहां माता रानी का स्वागत काजोल और उनका परिवार करता है. शनिवार को रणबीर कपूर ने यहां आकर माता रानी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया था. उन्होंने पैपराजी को भी पोज दिए थे.

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इस मौके पर रणबीर कपूर लाल रंग के शॉर्ट कुर्ता में नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 80 हजार रुपये है. उन्होंने 'डॉली जे स्टूडियो' का 'अबीर कशीदाकारी कुर्ता सेट' पहन रखा था. इसे उसामा सिद्दीकी द्वारा स्टाइल किया गया और इसके साथ उन्होंने सफेद पजामा कैरी किया. रणबीर के कुर्ते पर काफी बारीकी से वर्क किया गया है और शानदार कारीगरी देखती ही बनती है. बता दें कि दुर्गा पूजा पंडाल में रणबीर ने सिंगर हर्षदीप कौर के साथ अपनी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' (2013) का गाना ‘कबीरा’ भी गाया था.

'रामायण' में नजर आएंगे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेक सुर्खियों में हैं. इसमें वो भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे. रामायण के दो ट्रेलर आ चुके हैं. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, जबकि इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा. फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है.

रामायण का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. फिल्म में माता सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आएंगी. हनुमान जी का रोल सनी देओल, रावण का रोल यश और लक्ष्मण जी का किरदार रवि दुबे ने निभाया है. फिल्म में अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल सहित कई सितारें हैं.