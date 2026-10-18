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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदुर्गा पूजा पंडाल में रणबीर कपूर ने गाया ‘कबीरा’, ‘ये जवानी है दीवानी’ की यादें हुईं ताजा

दुर्गा पूजा पंडाल में रणबीर कपूर ने गाया ‘कबीरा’, ‘ये जवानी है दीवानी’ की यादें हुईं ताजा

दुर्गा पूजा पंडाल में रणबीर कपूर ने हरशदीप कौर के साथ ‘ये जवानी है दीवानी’ का गाना ‘कबीरा’ गाया. उनकी परफॉर्मेंस देखकर फैंस को फिल्म की पुरानी यादें ताजा हो गईं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 18 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर शनिवार शाम को मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल में ‘ये जवानी है दीवानी’ फिल्म का ‘कबीरा’ गाना गाया. उन्होंने सिंगर हरशदीप कौर के साथ ये मशहूर गाना गाया. दोनों की परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश हैं.

पंडाल से सामने आए वीडियो में रणबीर स्टेज पर माइक पकड़े नजर आ रहे हैं. हरशदीप कौर गाना और रणबीर गाना गाते और एक – दूसरे के सुर से सुर मिलाते दिखाई देते हैं. जैसे कॉन्सर्ट्स में होता है ठीक उसी तरह, बीच-बीच में वो माइक को ऑडियंस की तरफ करते भी दिख रहे हैं, ताकि वहां मौजूद लोग भी गाने में शामिल हो सकें.

मां दुर्गा के किए दर्शन, अयान मुखर्जी से भी मिले

रणबीर कपूर इस दौरान रेड और गोल्डन कलर के कुर्ते में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सफेद पजामा पहना था. सबसे पहले उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और पैपराजी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

इस दौरान रणबीर अपने दोस्त और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी से भी मिले. खास बात यह है कि अयान ने ही साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ का निर्देशन किया था. इसी फिल्म का गाना ‘कबीरा’ आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है.

रणबीर को देखकर फैंस को आई फिल्म की याद

रणबीर और हरशदीप की इस परफॉर्मेंस को देखकर फैंस को ‘ये जवानी है दीवानी’ के पुराने दिन याद आ गए. सोशल मीडिया पर लोग रणबीर के लुक और उनके गाने की तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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एक फैन ने लिखा, ‘इस वीडियो में बेहद हैंडसम लग रहे हैं.’ वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा, ‘इस परफॉर्मेंस ने पुरानी यादें ताजा कर दी.’ कई लोगों ने दिल वाले इमोजी के साथ भी अपना प्यार जाहिर किया.

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म

रणबीर कपूर 5 नवंबर को आने वाली फिल्म ‘रामायण’ में राम की भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा उनकी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ भी 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में रामायण का पार्ट 2, ‘ब्रह्मास्त्र 2’ और ‘एनिमल पार्क’ शामिल है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 18 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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Ranbir Kapoor
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