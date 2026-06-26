इस मुस्लिम देश में गूंजेगा 'जय श्री राम', रणबीर की 'रामायण' का होगा ग्रैंड प्रीमियर?

रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. ये साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. दो पार्ट में बन रही ये महाबजट फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. हालांकि सिनेमाघरों में रिलीज से पहले मेकर्स इसका इंटरनेशनल लेवल पर ग्रैंड प्रीमियर करने की तैयारी में भी है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम देश में इसका ग्रैंड प्रीमियर हो सकता है.

कहां होगा रामायण का ग्रैंड प्रीमियर?

बता दें कि रामायण के ग्रैंड प्रीमियर को लेकर पहले भी खबरें आई थीं कि इसका ग्रैंड प्रीमियर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में आयजित किया जा सकता है. हालांकि इसके बाद इसे लेकर ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई थी. वहीं अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है. मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामायण का भव्य प्रीमियर दुबई में आयोजित करने पर मेकर्स फिर से विचार कर रहे हैं.

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रणबीर-साई पल्लवी के शामिल होने की चर्चा

बता दें कि रामायण में रणबीर कपूर भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं. साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं कन्नड़ स्टार यश इसमें लंकापति रावण के किरदार में हैं. रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म के ये तीनों ही मुख्य किरदार भी इस इवेंट में शामिल होंगे. ग्रैंड प्रीमियर का आयोजन दुबई में 28 अक्टूबर को होने की उम्मीद है. फिलहाल इसके लिए लोकेशन की तलाश की जा रही है.

रामायण फिल्म के बारे में

रामायण में रणबीर, साई और यश के अलावा सनी देओल, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रवि दुबे सहित कई कलाकार नजर आएंगे. सनी देओल इसमें हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.

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साबित होगी भारत की सबसे महंगी फिल्म

रामायण का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं. वहीं इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का कुल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. पहला पार्ट दिवाली 2026 पर दस्तक देगा. फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देते ही भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म साबित हो जाएगी.