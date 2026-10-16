बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं. एक्टर इस फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच अब खबर आई है कि अभिनेता ने एक लग्जरी प्रॉपर्टी को किराये पर दिया है. इसके जरिए रणबीर को हर महीने साढ़े चार लाख रुपये से ज्यादा का किराया मिलेगा.

रणबीर ने किराये पर दिया पुणे वाला अपार्टमेंट

रणबीर कपूर काफी पॉपुलर होने के साथ-साथ बेहद रईस भी हैं. उनकी मुंबई के अलावा और भी कई जगहों पर प्रॉपर्टी है. पुणे में भी अभिनेता का एक लग्जरी फ्लैट है. CRE Matrix से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसे अभिनेता ने 4,63,050 के मंथली किराये पर दिया है. ये घर रणबीर ने 2015 में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत में खरीदा था.

3 साल के लिए हुआ समझौता

रणबीर कपूर का ये अपार्टमेंट पुणे के कल्याण नगर के येरवडा इलाके में 'ट्रम्प टावर्स' में स्थित है. इसका टोटल कारपेट एरिया 6,094 वर्ग फुट है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये समझौता टोटल तीन साल के लिए (20 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2029 तक) हुआ है. इसे 6 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर किया गया था. किरायेदार को अपार्टमेंट के साथ तीन कवर्ड कार पार्किंग भी मिलेगी. तीन साल के लिए हुए इस समझौते के अंतर्गत हर साल किराये में 5 परसेंट का इजाफा होगा और रणबीर को अपने अपार्टमेंट से टोटल 1.75 करोड़ रुपये तक किराया मिलेगा.

मई में भी किराये पर दिया था अपार्टमेंट

इससे पहले रणबीर कपूर ने मई 2026 में भी मुंबई में अपने एक अपार्टमेंट को लेकर बड़ा समझौता किया था. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता ने अपना अपार्टमेंट 11 लाख रुपये प्रति महीने के किराये के साथ पांच साल के लिए आदित्य शुक्ला को दिया था. वास्तु बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर स्थित इस अपार्टमेंट को रणबीर ने साल 2016 में 35 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

दो पार्ट में बन रही फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसमें रणबीर ने भगवान श्री राम का और साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है. एक्टर यश, रावण के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा.