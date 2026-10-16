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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर ने किराये पर दिया अपना लग्जरी घर, साढ़े 4 लाख से ज्यादा मिलेगा किराया

रणबीर कपूर ने किराये पर दिया अपना लग्जरी घर, साढ़े 4 लाख से ज्यादा मिलेगा किराया

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने अपने एक लग्जरी अपार्टमेंट को लेकर समझौता किया है. अभिनेता ने अपना पुणे स्थित अपार्टमेंट किराये परदिया है, जिससे उन्हें हर महीने साढ़े चार लाख से ज्यादा किराया मिलेगा.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Oct 2026 05:18 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं. एक्टर इस फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच अब खबर आई है कि अभिनेता ने एक लग्जरी प्रॉपर्टी को किराये पर दिया है. इसके जरिए रणबीर को हर महीने साढ़े चार लाख रुपये से ज्यादा का किराया मिलेगा.

रणबीर ने किराये पर दिया पुणे वाला अपार्टमेंट

रणबीर कपूर काफी पॉपुलर होने के साथ-साथ बेहद रईस भी हैं. उनकी मुंबई के अलावा और भी कई जगहों पर प्रॉपर्टी है. पुणे में भी अभिनेता का एक लग्जरी फ्लैट है. CRE Matrix से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसे अभिनेता ने 4,63,050 के मंथली किराये पर दिया है. ये घर रणबीर ने 2015 में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत में खरीदा था. 

3 साल के लिए हुआ समझौता

रणबीर कपूर का ये अपार्टमेंट पुणे के कल्याण नगर के येरवडा इलाके में 'ट्रम्प टावर्स' में स्थित है. इसका टोटल कारपेट एरिया 6,094 वर्ग फुट है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये समझौता टोटल तीन साल के लिए (20 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2029 तक) हुआ है. इसे 6 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर किया गया था. किरायेदार को अपार्टमेंट के साथ तीन कवर्ड कार पार्किंग भी मिलेगी. तीन साल के लिए हुए इस समझौते के अंतर्गत हर साल किराये में 5 परसेंट का इजाफा होगा और रणबीर को अपने अपार्टमेंट से टोटल 1.75 करोड़ रुपये तक किराया मिलेगा.

मई में भी किराये पर दिया था अपार्टमेंट

इससे पहले रणबीर कपूर ने मई 2026 में भी मुंबई में अपने एक अपार्टमेंट को लेकर बड़ा समझौता किया था. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता ने अपना अपार्टमेंट 11 लाख रुपये प्रति महीने के किराये के साथ पांच साल के लिए आदित्य शुक्ला को दिया था. वास्तु बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर स्थित इस अपार्टमेंट को रणबीर ने साल 2016 में 35 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

दो पार्ट में बन रही फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसमें रणबीर ने भगवान श्री राम का और साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है. एक्टर यश, रावण के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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