रणबीर कपूर की 'रामायण' अब हांगकांग में होगी रिलीज, सामने आई तारीख, शुरू हुई एडवांस बुकिंग

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

'रामायण' को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यही वजह है कि अब मेकर्स इसे हांगकांग में रिलीज करने जा रहे हैं. इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. फिल्म 12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

हांगकांग में शुरू हुई एडवांस बुकिंग

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' की हांगकांग में रिलीज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां के ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के कई सिनेमाघरों में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इनमें प्रीमियर एलिमेंट्स जैसे सिनेमाघर भी शामिल हैं. हांगकांग में फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होगी, जिसके साथ मंदारिन और अंग्रेजी सबटाइटल भी होंगे.

तीन दिन में दुनियाभर में कमाए 375 करोड़ रुपये से ज्यादा

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने तीसरे दिन यानी शनिवार को 69.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस दौरान फिल्म की ऑक्यूपेंसी 41.3 फीसदी रही. फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 48.05 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ फिल्म का तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म ने रिलीज के पहले तीन दिनों में दुनियाभर में करीब 375.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

'रामायण' में नजर आ रहे ये कलाकार

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' भारतीय महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है.

आम दर्शकों से लेकर कई जानी-मानी हस्तियां भी फिल्म की सराहना कर रही हैं. शानदार विजुअल्स और दमदार स्टारकास्ट की वजह से फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.