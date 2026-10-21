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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया ऐलान

पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया ऐलान

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' को पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है. दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 09:21 AM (IST)
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जब से रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ऐलान हुआ है, तभी से फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है.

अब फिल्म की रिलीज से पहले इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. पश्चिम बंगाल में 'रामायण पार्ट 1' को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कोलकाता में दशहरे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की. इस कार्यक्रम में फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टार कास्ट भी मौजूद रहे.

पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री होगी 'रामायण'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा. कोलकाता में दशहरा के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे मौजूद थे. इसके अलावा रणबीर कपूर और यश भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

 
 
 
 
 
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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'फिल्म 'रामायण' को पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया गया है. 'द केरल स्टोरी', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' को भी टैक्स फ्री किया गया था. इसी तरह 'रामायण' को भी राज्य में टैक्स फ्री रखा जाएगा. आने वाले समय में भगवान कृष्ण, अर्जुन और महाभारत पर भी फिल्में बननी चाहिए.'

रणबीर कपूर ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने 'रामायण' को टैक्स फ्री करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा, 'कोलकाता की इस पवित्र धरती पर आकर आप सभी के साथ दशहरा मनाना हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है. दशहरा हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है.'

रणबीर ने आगे कहा, 'प्यार बांटें, खुशियां फैलाएं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करें. 'रामायण' की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं. जय श्री राम.'

 
 
 
 
 
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यश ने शेयर की कोलकाता से जुड़ी पुरानी यादें

फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने भी इस कार्यक्रम में कोलकाता से जुड़ी अपनी पुरानी यादें शेयर की. उन्होंने बताया कि वो साल 2004 या 2005 में ट्रेन से कोलकाता आए थे. यहीं से उनके थिएटर के सफर की शुरुआत हुई थी. 

यश ने कहा, 'मैं पिछली बार 2004 या 2005 में ट्रेन से कोलकाता आया था. यहीं से मेरे थिएटर का सफर शुरू हुआ था. आज यहां एक फिल्म एक्टर के तौर पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है.' 

उन्होंने आगे बताया कि उस समय उन्होंने सुबह के नाश्ते से लेकर शाम तक खूब मिठाइयां खाई थीं. यश ने कहा कि उन्हें आज भी यहां के रसगुल्ले, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयां याद हैं. दशहरे के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए.

दिवाली 2026 में रिलीज होगा 'रामायण' का पहला पार्ट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा. 

फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह है. अब पश्चिम बंगाल में इसे टैक्स फ्री करने के ऐलान और भारत में एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद फैंस को इसकी रिलीज का इंतजार है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Oct 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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