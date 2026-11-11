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दुनियाभर में बजेगा 'रामायण' का डंका, ऑस्कर 2027 की रेस में शामिल हुई रणबीर कपूर की फिल्म

रणबीर कपूर की 'रामायण' इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है. फिल्म की कमाई के बीच अब इसके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. फिल्म अब ऑस्कर 2027 की रेस में भी शामिल हो गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रवि दुबे की इस फिल्म के एक्शन, वीएफएक्स, एडिटिंग और निर्देशन की खूब तारीफ हो रही है. अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बीच फिल्म ने एक और उपलब्धि हासिल की है.

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बीच 'रामायण' ने ऑस्कर 2027 की रेस में भी जगह बना ली है. फिल्म 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स की दौड़ में शामिल हो गई है.

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ऑस्कर 2027 के लिए भेजी गई 'रामायण'

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने 'रामायण: पार्ट 1' को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में विचार के लिए भेजा है. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है. खास बात ये है कि इसी साल मराठी फिल्म 'गोंधल' को भारत की ओर से ऑस्कर की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए आधिकारिक एंट्री चुना गया है. ऐसे में 'रामायण' भी इस कैटेगरी से अलग दूसरी कैटेगरी में ऑस्कर के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की दूसरी फिल्में ऑस्कर की दौड़ में शामिल नहीं हो सकतीं.

भारत की आधिकारिक एंट्री के बिना कैसे ऑस्कर तक पहुंच सकती है 'रामायण'?

किसी भी देश की फिल्म ऑस्कर की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकती है. इसके लिए फिल्म को एकेडमी के नियमों को पूरा करना जरूरी है. इन नियमों के मुताबिक, फिल्म को अमेरिका के किसी तय शहर में लगातार कम से कम सात दिनों तक सिनेमाघरों में दिखाया जाना चाहिए.

इसके अलावा, उसे एकेडमी की बाकी शर्तें भी पूरी करनी होंगी. सभी नियम पूरे होने पर फिल्म के मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑस्कर के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं. इसके बाद फिल्म को अवॉर्ड के लिए चुने जाने पर विचार किया जा सकता है. वहीं, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नियम अलग हैं. इस कैटेगरी में हर देश अपनी ओर से सिर्फ एक फिल्म को आधिकारिक एंट्री के तौर पर भेजता है.

'रामायम' का अब तक का कलेक्शन

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को भारत में 94.10 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 440.45 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • दूसरे दिन फिल्म का कारोबार 48.05 करोड़ रुपये रहा, जबकि तीसरे दिन इसने 69.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं, चौथे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 56.15 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसके बाद पांचवें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 107.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

'रामायण: पार्ट 1' की स्टारकास्ट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में अनुपम खेर ने जटायु को अपनी आवाज दी है. इनके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Ramayana Oscars 2027
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