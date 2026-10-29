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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तान पर चढ़ा रणबीर कपूर की 'रामायण' का रंग, कराची के मंदिर में लगाया फिल्म का पोस्टर

पाकिस्तान पर चढ़ा रणबीर कपूर की 'रामायण' का रंग, कराची के मंदिर में लगाया फिल्म का पोस्टर

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का क्रेज अब पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है. कराची के एक मंदिर में फिल्म का पोस्टर लगाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान में भी 'रामायण' को लेकर काफी बज बना हुआ है.

कराची के मंदिर में लगाया गया 'रामायण' का पोस्टर

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर पाकिस्तान के कराची में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां एक मंदिर में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म का पोस्टर लगाया गया है. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग फिल्म की तारीफ करते और इसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों ने फिल्म की सफलता की कामना की, तो कुछ ने इसके ऑस्कर जीतने की उम्मीद भी जताई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दरअसल, पाकिस्तान के कराची में रहने वाले एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वहां के हिंदू समुदाय के कुछ लोग फिल्म 'रामायण' को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में लोग मंदिर में फिल्म का पोस्टर लगाते दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी को शुभकामनाएं दीं.

Meanwhile pakistani Hindu Community ❤️
by u/Enough-Degree45 in RamayanaTheFilm

कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करेगी और दुनियाभर में अपनी पहचान बनाएगी. वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म के ऑस्कर जीतने की भी कामना की. 

क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी 'रामायण'?

पाकिस्तान में फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह सामने आने के बाद अब इसकी रिलीज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव के चलते पाकिस्तानी सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों की रिलीज प्रभावित होती रही है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' को पाकिस्तान में रिलीज होने का मौका मिलता है या नहीं.

दो पार्ट में रिलीज होगी 'रामायण'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. वहीं, दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 पर रिलीज करने की योजना है. करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के अलावा रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, साई पल्लवी, सनी देओल, कुणाल कपूर और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
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