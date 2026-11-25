सिनेमाघरों में 21 दिन बिताने के बाद भी रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रवि दुबे की फिल्म 'रामायण' का जादू फीका नहीं पड़ा है. अब तक कई रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर चुकी रामायण ने अब एक और बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. रामायण अब भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. रामायण ने पुष्पा 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है.

'रामायण' ने तोड़ा 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड

मंगलवार, 24 नवंबर तक रामायण भारत की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. वहीं 25 नवंबर को इसने चौथे नंबर पर कब्जा जमा लिया है और अब अल्लू अर्जुन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा 2 पांचवे नंबर पर जा चुकी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन की साल 2024 की फिल्म पुष्पा 2 का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1742.10 करोड़ रूपये था.

रामायण ने इस आंकड़े को अपनी रिलीज के 21वें दिन यानी 25 नवंबर को पार कर दिया. रामायण की 24 नवंबर तक 20 दिनों में टोटल कमाई 1,737.15 करोड़ रूपये हो चुकी थी. वहीं रामायण ने 25 नवंबर को अपने 21वें दिन को भारत में शाम 7 बजे तक 5.69 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और अब इसका टोटल कलेक्शन 1742.84 करोड़ रुपये हो चुका है जो पुष्पा 2 से ज्यादा है.

रामायण के निशाने पर अब 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड्स

बता दें कि अब रामायण के निशाने पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 के दो बड़े रिकॉर्ड्स हैं. तीसरे नंबर पर प्रभास की साल 2017 की फिल्म बाहुबली 2 मौजूद है जिसकी टोटल कमाई 1788 करोड़ रुपये हुई थी.

वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है रणवीर सिंह की साल 2026 में आई फिल्म धुरंधर 2. बता दें कि धुरंधर ने दुनियाभर में 1,852.44 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. रामायण की रफ्तार को देखते हुए उसके लिए ये दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ना बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है. उम्मीद है कि रामायण इसी हफ्ते दोनों फिल्मों को पछाड़ देगी. लिस्ट में पहले नंबर पर आमिर खान की दंगल (2016) मौजूद है, जिसने दुनियाभर में 2027 करोड़ रुपये कमाए थे.

भारत की टॉप-5 सबसे कमाऊ फिल्में

दंगल- 2074 करोड़ रुपये (2016)

धुरंधर 2- 1,852.44 करोड़ रुपये (2026)

बाहुबली 2- 1788 करोड़ रुपये (2017)

रामायण- 1742.84 करोड़ रुपये रुपये (21 दिनों में)

पुष्पा 2- 1742.10 करोड़ रुपये (2024)