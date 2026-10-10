रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म देश और दुनियाभर में बड़े स्केल पर रिलीज होगी. इन सबके बीच नॉर्थ अमेरिका में कुछ चुनिंदा जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि इसे दिवाली पर रिलीज़ किया जाना है. जानते हैं'रामायण' को प्री टिकट सेल में नॉर्थ अमेरिका में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?

'रामायण' की नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग हुई शुरू

ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डलास में कुल बुकिंग का 41% हिस्सा दर्ज किया गया है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये आंकड़े ग्रुप बुकिंग की वजह से बढ़े हैं. 6 नवंबर के शो के लिए अब तक हुई कुल टिकट बुकिंग में शिकागो का हिस्सा 22% है, जबकि वॉशिंगटन, DC का हिस्सा 15% है. अब तक शिकागो ही ऐसा मार्केट लग रहा है जहां ओपनिंग डे के लिए अच्छी हलचल दिख रही है, जबकि डलास के आंकड़ों की वजह मुख्य रूप से ब्लॉक बुकिंग है. मौजूदा लिस्टिंग में और सिनेमाघर और शो-टाइम जुड़ने पर ये आंकड़े बदल सकते हैं.

'रामायण' के लिए अभी तक कोई आईमैक्स लिस्ट नहीं हुआ है

हालांकि IMAX स्क्रीनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इंडिपेंडेंट सिनेमा चेन ने 'रामायण' के लिए एडवांस शो-टाइम की जानकारी देनी शुरू कर दी है, लेकिन कैलिफ़ोर्निया में एएमसी लोकेशन और सिनेमाघर अभी लिस्टिंग में नहीं दिखे हैं. उम्मीद है कि आईमैक्स शो शुरू होने पर फिल्म की एडवांस टिकट बिक्री में तेज़ी आएगी, क्योंकि यह फिल्म खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए बनाई गई हैय

'गॉडज़िला माइनस जीरो' आगे है

इस बीच, 'गॉडजिला माइनस जीरो' भी 6 नवंबर, 2026 को नॉर्थ अमेरिका के थिएटर में रिलीज होने वाली है, और 3 नवंबर को 'गॉडजिला डे' पर इसकी खास आईमैक्स अर्ली-एक्सेस स्क्रीनिंग होगी. आने वाली जापानी काइजु फिल्म के टिकट अब सेल के लिए अवेलेबल हैं, और नॉर्थ अमेरिका में ओपनिंग वीकेंड के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह अपनी पिछली फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' से बेहतर परफॉर्म कर सकती है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 'गॉडज़िला माइनस जीरो' नॉर्थ अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती वीकेंड में लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमा सकती है अगर अनुमान सही निकलता है तो यह सीक्वल 2023 में 'गॉडजिला माइनस वन' द्वारा दर्ज किए गए 11.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती वीकेंड के कलेक्शन से दोगुने से भी ज्यादा कमाई करेगा.