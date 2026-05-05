रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायणम्' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य फिल्मों में से एक बनती नजर आ रही है. इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है और इसका मकसद इस महान महाकाव्य को बड़े स्तर पर नए अंदाज में पेश करना है. जैसे ही रणबीर कपूर का भगवान राम के रूप में पहला लुक सामने आया, लोगों के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई. दर्शकों ने उनके दमदार ट्रांसफॉर्मेशन की खूब तारीफ की और कहा कि उन्होंने इस किरदार को शानदार तरीके से निभाया है.

रामायणम्म्' के लिए रणबीर कपूर ने की है जबरदस्त तैयारी

एक्टर तरुण खन्ना ने हाल ही में गलाटा इंडिया में खुलासा किया कि रणबीर कपूर ने अपने किरदार की तैयारी में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था. उन्होंने भूमिका को असली तरीके से निभाने के लिए लाइव रामायणम् स्टेज परफॉर्मेंस भी देखी, जिससे उनकी मेहनत और कमिटमेंट साफ नजर आती है.

तरुण खन्ना ने बताया, 'मुंबई के NCPA में रणबीर कपूर, उनकी पत्नी आलिया भट्ट, उनकी मां नीतू सिंह और उनके दोस्त अयान मुखर्जी, ये चारों हमारा नाटक देखने आए थे. सिर्फ रणबीर की तैयारी के लिए. सोचिए रणबीर कपूर अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं कि वह रामायणम् को समझने और उसकी ताकत जानने के लिए थिएटर परफॉर्मेंस देखने आए थे.'

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फिल्म की कास्ट

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के दिव्य किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता के रोल में अपनी गरिमा और गहराई लेकर आएंगी. यश शक्तिशाली रावण की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं सनी देओल बलशाली हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे, जिससे यह फिल्म एक शानदार स्टारकास्ट के साथ भव्य पुनर्कथन बनने जा रही है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायणम्म् को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियो द्वारा 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जा रहा है. यह दोनों में रिलीज होगी और देशभर में IMAX में आएगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमा में दस्तक देगा.

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