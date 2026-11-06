'रामायण' में रणबीर की परफॉर्मेंस ने जीता महेश भट्ट का दिल, बोले- रोने से खुद को रोक नहीं पाया

रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म को हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं. रणबीर के ससुर और फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी फिल्म और खासतौर पर भगवान राम के किरदार में उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना की है.

हाल ही में एक बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने बताया कि फिल्म में जब राम को वनवास भेजे जाने वाला सीन आया, तो वह खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए.