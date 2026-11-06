एक्सप्लोरर
'रामायण' में रणबीर की परफॉर्मेंस ने जीता महेश भट्ट का दिल, बोले- रोने से खुद को रोक नहीं पाया
रणबीर कपूर की 'रामायण' में एक्टिंग ने उनके ससुर और फिल्ममेकर महेश भट्ट का दिल छू लिया. राम के वनवास वाला सीन देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए.
रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म को हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं. रणबीर के ससुर और फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी फिल्म और खासतौर पर भगवान राम के किरदार में उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना की है.
हाल ही में एक बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने बताया कि फिल्म में जब राम को वनवास भेजे जाने वाला सीन आया, तो वह खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बॉलीवुड
'रामायण' में बने मेघनाद, कभी एक कमरे में 10 लड़कों संग रहते थे राघव जुयाल
बॉलीवुड
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' से भी है कनेक्शन
बॉलीवुड
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 4 बजे तक 81 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
100 करोड़ क्लब से 1000 करोड़ तक: इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
धनतेरस पर बिपाशा बसु ने बेटी संग शेयर कीं खूबसूरत फोटोज, पिंक सूट में बेहद प्यारी लगीं देवी
बॉलीवुड
7 Photos
अभिषेक का हाथ थामे रेड साड़ी में दीवाली पार्टी में पहुंची ऐश्वर्या राय, एक दूजे में खोया दिखा कपल
Advertisement