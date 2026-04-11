टाइम्स स्क्वायर में छा गए 'रामायण' के रवि दुबे, फैंस ने दिया शानदार ट्रिब्यूट, भावुक हुए एक्टर

किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है, जब उसके काम को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. हाल ही में एक्टर रवि दुबे के साथ ऐसा ही एक खास और इमोशनल पल देखने को मिला, जिसने उनके करियर को और ऊंचाई दी है. न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर उनकी तस्वीरें बड़े-बड़े डिजिटल बिलबोर्ड्स पर दिखाई गईं. ये सम्मान किसी ब्रांड या फिल्म प्रमोशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके फैंस की तरफ से दिया गया एक खास तोहफा था, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

रवि दुबे ने जताया आभार

रवि दुबे जल्द ही फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं. उनके इस रोल को लेकर फैंस में पहले से ही बहुत उत्साह है. फैंस ने टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई गई तस्वीरों में रवि एक मजबूत योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार की झलक देता है. इस सरप्राइज को देखकर रवि दुबे खुद भी हैरान रह गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इमोशन को शेयर करते हुए लिखा कि 'वाह... क्या आप लोगों ने मुझे टाइम्स स्क्वायर पर लगा दिया? इतने सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे फैंस मिले हैं जो परिवार बन गए हैं. मैंने अभी ये देखा और मैं सच में इमोशनल हूं. इस प्यार के लिए धन्यवाद... यह मेरे लिए सब कुछ है जय श्री राम.'

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इस साल रिलीज होगा फिल्म का पार्ट 1

बता दें कि रवि दुबे ने बहुत मेहनत से टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. अब जब वो 'रामायण' जैसे बड़े और पौराणिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनसे उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं. टाइम्स स्क्वायर पर मिला ये ट्रिब्यूट सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उनके फैंस के भरोसे और प्यार की मिसाल है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' को 2 हिस्सों में बनाया गया है, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में रिलीज होगा. फिल्म में रवि के अलावा रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, अरुण गोविल जैसे कई कलाकार नजर आने वाले है.