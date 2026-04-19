लास वेगास में छाईं रणबीर कपूर की 'रामायण', 20 मिनट की फुटेज देखकर लोग बोले- 'ऑस्कर तक जाएगी...'

इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'रामायण' को लेकर एक नई और दिलचस्प खबर सामने आई है. इस फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह बना हुआ है और अब इसकी झलक विदेश में भी दिखाई गई है. अमेरिका के लास वेगास में हुए फिल्म इवेंट सिनेमाकॉन में इस फिल्म का कुछ हिस्सा खास लोगों को दिखाया गया. बताया जा रहा है कि फिल्म की शुरुआती झलक देखने के बाद कई लोगों ने इसकी भव्यता और विजुअल्स की जमकर तारीफ की है.

विदेशों में भी पसंद की जा रही है फिल्म

शनिवार को 'मिस्टर लाइक इट और नॉट' नाम के यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक यूट्यूबर ने बताया कि सिनेमाकॉन में 'रामायण' की करीब 20 मिनट की फुटेज कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाई गई. फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक शानदार फैंटेसी फिल्म भी है. फिल्म के सीन बहुत ही शानदार हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये दर्शकों को इंप्रेस कर सकती है. इतना ही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि ये फिल्म दुनियाभर में बड़े लेवल पर रिलीज हो सकती है, जिससे इसे ग्लोबल पहचान मिलने की पूरी संभावना है.

ऑस्कर तक पहुंच सकती है...

यूट्यूबर ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये फिल्म ऑस्कर तक पहुंच सकती है. खासतौर पर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भी इसे नॉमिनेशन मिलने की संभावना है. फिल्म की कहानी और प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत लग रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फिल्म के VFX को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन इस फुटेज को देखने वाले लोगों का कहना है कि फिल्म का टेक्निकल काम काफी दमदार दिख रहा है.

इस साल रिलीज होगा पहला पार्ट

बता दें कि तो 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फिल्म दो भागों में बनाई जा रही है, जिसमें पहला पार्ट इसी साल रिलीज होने वाली है और दूसरा पार्ट 2027 में आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, वहीं यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.

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