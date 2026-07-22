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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर, फैंस बोले- राम आ रहे हैं

'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर, फैंस बोले- राम आ रहे हैं

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 12:54 PM (IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही  फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. 'रामायण: पार्ट 1' जल्द ही ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले रणबीर कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वो सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में होने वाले ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं.

'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर
फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वो 'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए.

रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर, फैंस बोले- राम आ रहे हैं

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कैजुअल लुक में लगे डैशिंग
रणबीर इस दौरान ब्लैक कलर के कैज़ुअल आउटफिट और डार्क सनग्लासेस में नजर आए. मुंबई एयरपोर्ट से उनके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. 

रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर, फैंस बोले- राम आ रहे हैं

24 जुलाई को रिलीज होगा ट्रेलर
बता दें, 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के सबसे बड़े हॉल 'बॉलरूम 20' में एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाया जाएगा. इसके बाद 24 जुलाई को ट्रेलर ऑनलाइन जारी किया जाएगा. इससे पहले इंडिया में भी 'रामायण: पार्ट 1' की शानदार शुरुआत की गई थी. 18 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इवेंट में मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाई थी.

फिल्म की कास्ट
करीब 4000 करोड़ के बजट में बनी 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में रवि दुबे (लक्ष्मण), आदिनाथ कोठारे (भरत), नितीश शर्मा (शत्रुघ्न), कुणाल कपूर (इंद्र), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), फैसल मलिक (कुंभकर्ण), मुकेश तिवारी (अगस्त्य मुनि) और रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

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कब रिलीज होगी फिल्म?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज किया जाएगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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