रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक थे. लेकिन दोनों के ब्रेकअप के सालों बाद एक बार फिर उन्हें साथ में स्पॉट किया गया. एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देख फैंस के दिल को भी राहत पहुंची है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक और क्यूट वीडियो भी वायरल हो रहा है.

दीपिका पादुकोण को देख उनके पीछे-पीछे चल दिए रणबीर

बॉलीवुड के मशहूर कलाकर दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पैप्स ने स्पॉट किया. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ जहां दीपिका पादुकोण को देख रणबीर कपूर अपनी गाड़ी भूल गए और उनके पीछे-पीछे चल दिए. जैसे ही दीपिका पादुकोण अपने कार के पास पहुंचीं तो रणबीर कपूर को याद आया कि वो अपनी गाड़ी को छोड़ आगे बढ़ गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by cowboy padukone 🐎 (@thepikaverse)

फैंस ने भी दिया एक से बढ़कर एक रिएक्शन

सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसके साथ ही फैंस भी भरभर के अपना लाइक्स और कॉमेंट्स शेयर कर रहे हैं.

एक यूजर ने कॉमेंट कर लिखा कि, 'उन्हें क्या हो गया है दीपिका पादुकोण कितनी कूल नजर आ रही हैं और रणबीर खोए हुए लग रहे हैं'. तो वहीं दूसरे ने लिखा कि 'दीपिका को देखते ही रणबीर ने अपना दिमाग स्विच ऑफ कर लिया'.

इसके साथ कई यूजर्स ने इस रियूनियन पर अपनी खुशी जाहिर की तो कई लोगों ने रणबीर कपूर को पूकी भी कहा.



दीपिका-रणबीर का वर्कफ्रंट

दोनों ही स्टार्स अपनी-अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी बीजी हो गए हैं और लगातार फैंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो दीपिका पादुकोण इन दिनों अल्लू अर्जुन की साथ AA22xA6 को लेकर चर्चा में हैं. तो वहीं रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण को लेकर बिजी हैं.