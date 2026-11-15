ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज

रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' अब दुनियाभर में अपना जलवा दिखाने की तैयारी में है. फिल्म 2027 में चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज होने वाली है

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म को दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है, जिसके चलते ये पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. महज 10 दिनों में फिल्म ने 685.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

इस बीच 'रामायण' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत में शानदार कमाई कर रही ये फिल्म अब अगले साल यानी 2027 में दुनिया के चार बड़े देशों में रिलीज होने वाली है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बेटी श्रुति को फिल्मों में कैसे आने दिया? सवाल पर कमल हासन ने कर दी थी बोलती बंद
बेटी श्रुति को फिल्मों में कैसे आने दिया? सवाल पर कमल हासन ने कर दी थी बोलती बंद
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं'
कैटरीना कैफ ने खोला अपनी खुशहाल शादी का राज, विक्की कौशल को लेकर कही दिल की बात
बॉलीवुड
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल

चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज होगी 'रामायण'

'रामायण' साल 2027 में चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज होने वाली है. यानी अगले साल इन चार बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दर्शक भी फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकेंगे. फिल्म की टीम इसे दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है.

खास बात यह है कि फिल्म को चीन में रिलीज करने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है. 'रामायण' को चीन में सेंसर क्लीयरेंस के लिए पहले ही भेज दिया गया है. किसी भी फिल्म को चीन में रिलीज करने से पहले वहां की सेंसर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. 

'रामायण' के बारे में जानिए

'रामायण' भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित एक भव्य फिल्म है. इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा इसके निर्माता हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

वहीं, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का दूसरा भाग 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 72.90 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बेटी श्रुति को फिल्मों में कैसे आने दिया? सवाल पर कमल हासन ने कर दी थी बोलती बंद
बेटी श्रुति को फिल्मों में कैसे आने दिया? सवाल पर कमल हासन ने कर दी थी बोलती बंद
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं'
कैटरीना कैफ ने खोला अपनी खुशहाल शादी का राज, विक्की कौशल को लेकर कही दिल की बात
बॉलीवुड
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
ट्रेंडिंग
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
एग्रीकल्चर
Fish Farming: कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget