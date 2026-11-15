रणबीर कपूर की 'रामायण' का दुनियाभर में बजेगा डंका, 2027 में चीन समेत इन 4 देशों में होगी रिलीज

रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म को दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है, जिसके चलते ये पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. महज 10 दिनों में फिल्म ने 685.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

इस बीच 'रामायण' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत में शानदार कमाई कर रही ये फिल्म अब अगले साल यानी 2027 में दुनिया के चार बड़े देशों में रिलीज होने वाली है.

चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज होगी 'रामायण'

'रामायण' साल 2027 में चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में रिलीज होने वाली है. यानी अगले साल इन चार बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दर्शक भी फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकेंगे. फिल्म की टीम इसे दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है.

#Xclusiv… CHINA - RUSSIA - JAPAN - SOUTH KOREA: ‘RAMAYANA’ EYES A 2027 RELEASE IN FOUR MAJOR MARKETS… #Ramayana is all set to expand its global footprint, with the much-celebrated film gearing up to enter *four* significant international markets in 2027. Yes, the film is slated to release in #China, #Russia, #Japan, and #SouthKorea in the first quarter of 2027… In fact, it has already been submitted for censor clearance in #China. The next phase of #Ramayana’s international journey is expected to be HUMONGOUS. 🔥🔥🔥 — taran adarsh (@taran_adarsh) November 15, 2026

खास बात यह है कि फिल्म को चीन में रिलीज करने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है. 'रामायण' को चीन में सेंसर क्लीयरेंस के लिए पहले ही भेज दिया गया है. किसी भी फिल्म को चीन में रिलीज करने से पहले वहां की सेंसर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

'रामायण' के बारे में जानिए

'रामायण' भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित एक भव्य फिल्म है. इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा इसके निर्माता हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

वहीं, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का दूसरा भाग 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 72.90 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है.