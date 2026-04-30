बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू सिंह इन दिनों अपनी फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर सुर्खियों में हैं. आजकल वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच नीतू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने बेटे और एक्टर रणबीर कपूर के साथ मजाकिया अंदाज में डांस करती दिखी हैं. उनका ये क्यूज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रणबीर कपूर-नीतू कपूर का क्यूट वीडियो वायरल

रणबीर कपूर और नीतू कपूर को हाल ही में फिल्मालय स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया. दोनों ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान नीतू और रणबीर ने अचानक डांस करना शुरू कर दिया. इस मां-बेटे की जोड़ी ने 'दादी की शादी' के गाने 'सेंटी' पर जबरदस्त डांस किया. इसके बाद नीतू ने रणबीर को गले लगाया और गाल पर किस किया. वीडियो में दोनों की बॉन्डिंग साफ दिख रही है.

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स्टाइलिश अंदाज में दिखीं नीतू कपूर

रणबीर कपूर के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू डेनिम डींस के साथ लेमन कलर की शर्ट पहनी थी. वहीं, नीतू सिंह डेनिम ब्लू जींस, व्हाइट और ब्लू शर्ट में दिखीं. इसके साथ उन्होंने ब्लेजर कैरी किया है. मां-बेटे की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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कब रिलीज होगी फिल्म 'दादी की शादी'?

'दादी की शादी' की बात करें तो इस फिल्म में कपिल शर्मा भी मुख्य भूमिका में हैं. खास बात ये है कि नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. ये फिल्म 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, रणबीर कपूर पिछले लंबे समय से फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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