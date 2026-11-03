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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर ने बेटी राहा को बताया अपनी जिंदगी का 'दीया', बर्थडे पर कही दिल छू लेने वाली बात

रणबीर कपूर ने बेटी राहा को बताया अपनी जिंदगी का 'दीया', बर्थडे पर कही दिल छू लेने वाली बात

रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच उन्होंने बेटी राहा को अपनी जिंदगी का असली 'दीया' बताया और उसके जन्मदिन को लेकर खास बात कही.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो भगवान श्रीराम का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिलहाल रणबीर फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में असली रोशनी कौन है.

बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में रणबीर कपूर से पूछा गया कि उनकी जिंदगी का 'दीया' कौन है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बेटी राहा कपूर का नाम लिया. साथ ही उन्होंने राहा के जन्मदिन को लेकर भी बात की और उसके लिए खास दुआएं मांगीं.

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बेटी राहा को बताया अपनी जिंदगी का 'दीया'

दरअसल, हाल ही में रणबीर कपूर अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के लिए लंदन पहुंचे थे. यहां उन्होंने फिल्म में माता सीता का किरदार निभाने वाली साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ बीबीसी रेडियो के एक शो में हिस्सा लिया. इस दौरान दोनों से उनकी जिंदगी के उस शख्स के बारे में पूछा गया, जो उनके लिए रोशनी की तरह है.

इस सवाल पर रणबीर ने बिना देर किए अपनी बेटी राहा का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए, मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी का दीया है.' रणबीर इससे पहले भी कई बार पिता बनने के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में भी बात कर चुके हैं.

राहा के चौथे जन्मदिन को लेकर खुश हैं रणबीर कपूर

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा 6 नवंबर को अपना चौथा जन्मदिन मनाने वाली हैं. खास बात ये है कि उनका जन्मदिन दिवाली के आसपास आता है. रणबीर ने बातचीत के दौरान बताया कि ये उनकी बेटी की चौथी दिवाली होगी. इस खास मौके पर रणबीर ने राहा के लिए दुआ करते हुए कहा, 'मैं चाहता हूं कि उसे ढेर सारी दुआएं, अच्छी वाइब्स और जिंदगी में चारों तरफ पॉजिटिविटी मिले.'

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है. ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब देखना होगा कि बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दर्शकों का दिल जीत पाते हैं या नहीं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
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