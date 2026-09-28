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पसंदीदा डायरेक्टर से गालियां खाते थे रणबीर कपूर, सेट पर लगाते थे पोछा, फिर ऐसे बने सुपरस्टार

बॉलीवुड सपरस्टार रणबीर कपूर आज 44 साल के हो चुके हैं. आइए इस मौके पर उनकी पर्सनल लाइफ और एक्टिंग करियर पर एक नजर डालते हैं. उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही चर्चा में रही है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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आज के दौर के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक रणबीर कपूर ने अपने दादा राज कपूर, पिता ऋषि कपूर और मां नीतू कपूर की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है. रणबीर कपूर ने बड़े फिल्मी घराने से होने के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाया और अपने टैलेंट के दम पर वो सुपरस्टार कहलाए. स्टारकिड होने के बावजूद रणबीर को संघर्ष करना पड़ा है और कभी वो सेट पर पोछा तक भी लगाया करते थे.

रणबीर कपूर को शुरू से ही घर में फिल्मी माहौल मिला था और बड़े होने पर उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाने का फैसला लिया. बचपन में ही उन्होंने फिल्मों और एक्टिंग की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया. वहीं जब वो थोड़े बड़े हुए तो हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया जो उनकी डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर और उनके पसंदीदा डायरेक्टर भी हैं.

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44 साल के हुए रणबीर कपूर

रणबीर कपूर का जन्म दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर और बेहतरीन एक्ट्रेस नीतू कपूर के घर 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ था. रणबीर को अभिनय विरासत में मिला था. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता ऋषि कपूर को उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म 'आ अब लौट चलें' (1999) के लिए असिस्ट किया था. जबकि अपने अंकल राजीव कपूर की फिल्म 'प्रेम ग्रंथ' के वक्त भी वो सेट पर आते-जाते थे.

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पसंदीदा डायरेक्टर से गालियां खाते थे रणबीर कपूर, सेट पर लगाते थे पोछा, फिर ऐसे बने सुपरस्टार

भंसाली की फिल्म के सेट पर लगाते थे पोछा

रणबीर कपूर ने बाद में संजय लीला भंसाली को उनकी साल 2005 की फिल्म 'ब्लैक' के दौरान असिस्ट किया था. हालांकि वो यहां और भी काम करते थे. नेहा धूपिया के साथ बातचीत में रणबीर ने खुलासा किया था कि ब्लैक के सेट पर उन्हें 21-21 घंटे तक काम करना पड़ता था. रणबीर ने कहा था, 'मैंने सेट पर मार भी खाई. गालियां भी सुनी, पोंछा लगाने से लेकर लाइट फिक्स करने तक का काम किया.'

पसंदीदा डायरेक्टर से गालियां खाते थे रणबीर कपूर, सेट पर लगाते थे पोछा, फिर ऐसे बने सुपरस्टार

भंसाली की फिल्म से ही किया डेब्यू 

रणबीर कपूर ने एंटरप्रेन्योर निखिल कामथ को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो शुरू से ही संजय लीला भंसाली के फैन रहे हैं. भंसाली को असिस्ट करने के बाद उन्होंने साल 2007 में उन्हीं के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सांवरिया' से बतौर एक्टर डेब्यू किया था.

स्ट्रगल से सबसे महंगी फिल्म के हीरो तक का सफर

रणबीर को साल 2009 में आई अपनी दोनों फिल्मों 'वेक अप सिड' और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' से पहचान मिली थी. 2010 की फिल्म 'राजनीति' में भी वो चमके और फिर साल 2011 में 'रॉकस्टार' और 2012 में 'बर्फी' जैसी फिल्मों की सफलता ने उन्हें इंडटस्ट्री में स्थापित कर दिया था.

आगे जाकर रणबीर ने बुरा दौर भी देखा, लेकिन हार नहीं मानी. 'तमाशा', 'बेशरम', 'बॉम्बे वेलवेट' और 'रॉय' जैसी फिल्में पिट गईं. लेकिन, 'संजू' और 'ए दिल है मुश्किल' की सफलता ने उन्हें दोबारा पहले वाला मुकाम दिलाया. जबकि साल 2023 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' उनके करियर में मील का पत्थर साबत हुई. 

पसंदीदा डायरेक्टर से गालियां खाते थे रणबीर कपूर, सेट पर लगाते थे पोछा, फिर ऐसे बने सुपरस्टार

अब रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं. डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की ये मूवी दो पार्ट में बन रही है. इसका टोटल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है. रामायण का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा. इसके बाद रणबीर अपने पसंदीदा डायरेक्टर यानी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे जो 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी.

कैटरीना कैफ-दीपिका पादुकोण से रहा अफेयर

रणबीर कपूर न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी फैंस के बीच सुर्खियों में रहे हैं. करियर की शुरुआत में उन्होंने कैटरीना कैफ को डेट किया था. दोनों का अफेयर काफी सुर्खियों रहा. बाद में दोनों अलग हो गए. इसके बाद रणबीर ने दीपिका पादुकोण को डेट किया था. ये रिश्ता भी काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुआ. हालांकि इस रिश्ते का भी अंत हो गया था.

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2022 में आलिया भट्ट से की थी शादी

कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी टॉप एक्ट्रेसेस को डेट करने के बाद रणबीर ने एक और टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट को डेट किया था. बताया जाता है कि साल 2017 में जब दोनों को 'ब्रह्मास्त्र' फिल्म के लिए साइन किया था तब से उनका अफेयर शुरू हो गया था. लंबे अफेयर के बाद कपल ने अप्रैल 2022 में शादी रचा ली थी. वहीं नवंबर 2022 में इस स्टार कपल ने बेबी गर्ल का स्वागत किया था. जिसका नाम उन्होंने राहा रखा था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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