The Ramayana इवेंट में मीडिया की नाराजगी, रणबीर कपूर ने मांगी माफी

नितेश तिवारी की 'The Ramayana' दिवाली के मौके पर 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले 26 सितंबर को मुंबई में अमेरिका के मशहूर यूट्यूबर Mr.BEAST को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी.

इवेंट में रणबीर कपूर ने रखी रामायण की बात

इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ने मिस्टर बीस्ट को बताया कि किस तरह रामायण सिर्फ भारत की एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है.

MR. BEAST ने भी रामायण में अपनी दिलचस्पी दिखाई और साथ ही 'जय श्री राम' का नारा लगाया. हालांकि, इसके बावजूद मीडिया की नाराजगी कम नहीं हुई.

दरअसल, मीडिया को दोपहर 1 से 1:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन इवेंट शाम करीब साढ़े चार बजे तक शुरू भी नहीं हुआ. इस बात को लेकर कई मीडिया कर्मियों ने सवाल उठाए. जब तक MR.BEAST इवेंट में पहुंचे, तब तक कई पत्रकार उठकर वहां से जा चुके थे और जो लोग रुके भी थे, उनका MR.BEAST से मिलने का उत्साह काफी हद तक खत्म हो चुका था.

दरअसल, मिस्टर बीस्ट की फ्लाइट बेंगलुरु से आ रही थी, लेकिन टेक ऑफ में दिक्कतें आईं या फिर उन्हें मुंबई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई, इस बारे में पीआर की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई.

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रणबीर ने मीडिया से मांगी माफी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब रणबीर कपूर ने इस बात को नोटिस किया, तो उन्होंने खास तौर पर मीडिया से माफी मांगी. उन्होंने माना कि जिस तरह कलाकारों के समय की अहमियत होती है, उसी तरह पत्रकारों के समय का भी सम्मान किया जाना जरूरी है.

खैर, इस घटना के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और विवाद अब भी जारी है. कई लोगों ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से *बॉयकॉट* करने की भी मांग की है. हालांकि, इस पूरे मामले का फिल्म 'The Ramayana'पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना होगा.

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