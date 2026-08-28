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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर-यश की 'रामायण' के तेलुगु राइट्स पर 105 करोड़ की डील! दिल राजू ने बढ़ाया हाथ

रणबीर-यश की 'रामायण' के तेलुगु राइट्स पर 105 करोड़ की डील! दिल राजू ने बढ़ाया हाथ

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. अब फिल्म के तेलुगु राइट्स को लेकर बड़ी डील की खबर सामने आई है. कहा जा रहा है दिल राजू 105 करोड़ रुपये में राइट्स खरीद सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण'  को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी खूब चर्चा हो रही है. अब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और म्यूजिक राइट्स को लेकर हो रही करोड़ों की डील भी सुर्खियों में है.

105 करोड़ में बिकेंगे ‘रामायण’ के तेलुगु राइट्स?
खबरों के मुताबिक, फिल्म के मार्केटिंग और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेकर्स ने सोनी के साथ 40 मिलियन डॉलर की बड़ी डील की है. अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्म को लेकर काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू फिल्म के तेलुगु राज्यों के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं.

ग्लूट की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल राजू करीब 105 करोड़ रुपये में 'रामायण' के तेलुगु राज्यों के राइट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं. ये खबर ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले हैदराबाद में 'टॉक्सिक' के प्री-रिलीज इवेंट में दिल राजू से पूछा गया था कि क्या वो यश के साथ कोई तेलुगु फिल्म बनाएंगे. प्रोड्यूसर ने इसका पॉजिटिव जवाब दिया था. इससे साफ है कि यश को तेलुगु फिल्म में लाने का प्लान बन सकता है.

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हालांकि, यश के काफी बिजी शेड्यूल की वजह से फैंस को इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' के म्यूजिक और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर पहले ही करोड़ों की बड़ी डील हो चुकी है.

फिल्म के म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ रुपये में बिके हैं. वहीं, धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म के घरेलू राइट्स 250 से 350 करोड़ रुपये के बीच की बड़ी डील में हासिल किए हैं.

कब रिलीज होगी 'रामायण'
'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनाया गया है. फिल्म भारत में 8 नवंबर और ग्लोबल मार्केट में 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash :Ramayana
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