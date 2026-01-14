अलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दोस्त के रिसेप्शन में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड के पॉपुलर कपल अलिया भट्ट और रणबीर कपूर हर बार जब साथ में बाहर निकलते हैं तो फैंस का दिल जीत लेते हैं. कल रात दोनों ने काम और पैरेंटिंग से ब्रेक लेकर दोस्त के रिसेप्शन में हिस्सा लिया. रिसेप्शन शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के रेस्टोरेंट ‘टोरी’ में मुंबई में आयोजित था.

रणबीर और अलिया का परफेक्ट लुक

रणबीर कपूर ब्लैक कुर्ता और भारी कढ़ाई वाला नेहरू जैकेट पहनकर हैंडसम दिखे. उनके पीछे हाथ में हाथ डालकर चल रही थीं अलिया भट्ट जिन्होंने ग्लिटर वाली आइवरी साड़ी और नीले मोती वाले डिजाइन के साथ परफेक्ट डेसिंग की थी. बालों को स्लिक बन में बांधा गया था और डायमंड ईयररिंग्स के साथ पर्ल चोकर ने उनके लुक को और भी खास बना दिया.

दोस्तों के साथ मस्ती और डांस

रिसेप्शन में कपल ने ढोल की थाप पर इम्प्रोवाइज डांस किया. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इसमें साफ दिख रहा है कि अलिया और रणबीर पूरी तरह मस्ती में हैं और अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं. फैंस इस वीडियो को देखकर बेहद खुश हैं और कपल की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं.

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor at friend's wedding 📸 pic.twitter.com/EbsS8ceJfU — Alia's nation (@Aliasnation) January 13, 2026

वर्क फ्रंट की तैयारी

वर्क फ्रंट की बात करें तो दोनों काफी बिजी हैं. रणबीर संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें विक्की कौशल भी हैं. इसके अलावा वो नितेश तिवारी की रामायण में भी नजर आएंगे जिसमें रॉकिंग स्टार यश, सनी देओल और साई पल्लवी भी हैं.

अलिया की नई फिल्म और फैंस का इंतजार

अलिया भट्ट भी अपने नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में हैं. वो वाईआरएफ की स्पाय यूनिवर्स में अल्फा फिल्म से एंट्री करने वाली हैं. फैंस को कपल का ये मस्ती भरा अंदाज और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स दोनों का बेसब्री से इंतजार है.